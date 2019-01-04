【高雄景點】12個文青山系打卡景點　必玩全台灣最長79米滑梯

高雄是大家最熱烈討論的台灣城市之一，那麼除了耳熟能詳的觀光景點外，來到高雄還有什麼鮮為人知的美景值得一訪呢，馬上跟着小編來收集超多好拍好玩的私房景點，包保你三日三夜也玩不完！

文青打卡系

1. 高雄十鼓橋頭文創園區

高雄十鼓橋頭文創園區（tienliao44@IG）

斑駁的牆面、老舊的外觀、鐵道五分車的痕跡，這裏傳承的是百年糖廠的故事，歷史課本裏的甘蔗經濟故事在這裏你能親自感受一回。有着百年的糖業文化與傳統鼓藝結合，台糖將廢棄倉庫改造成一個展演的文創園區，讓老舊的生命注入了新的靈魂。

+ 5 + 4 + 3

高雄十鼓橋頭文創園區 地址：高雄市橋頭區糖廠路24號

2. 宏南新村

宏南新村是高雄最美廢墟外拍景點，也是當年至Hit台劇《倪亞達》的拍攝地點。曾為日治時期軍官居住地，後來是中油宿舍。在人去樓空後，這裏成了一片廢墟。整齊的巷弄裏是斑駁、如廢墟般的日式木造宿舍，濃濃的日式風讓人以為踏進了古日本呢！

宏南新村 地址：高雄市楠梓區宏毅一路

3. 小崗山雲仙境悠然部落

小崗山雲仙境悠然部落（shih_su IG）

來到高雄怎能錯過夜景？遠離塵囂如仙境般，正如其名。「雲仙境」是位在半山腰上的景觀餐廳，這裏最適合來杯香純的濃茶，輕倚在欄邊，山嵐美景、絕美星海陪伴着你，帶你享受屬於高雄的慢生活。

+ 2

小崗山雲仙境悠然部落 地址：高雄市岡山區山隙路10巷32之5號

4. 哈瑪星79米長滑梯

全長約79米，哈瑪星溜滑梯是全台灣最長的滑梯，也是少見的滾輪式瀡滑梯。沿途是古道、水道、駁坎、防空壕等歷史場景，乘坐時還以為進入了時光隧道呢！排隊時不妨賞賞風景吧，聽說起點處是日據時期裕仁皇太子休憩時的視野，感受一下皇太子的視角吧！

哈瑪星溜滑梯 地址：高雄市鼓山區登山街60巷48-1號

5. 夏比花園

歐式風格的夏比花園位於高雄的大樹區，園內豐富的植栽營造出秘密花園的氛圍，很適合與三五好友或家庭來聚會，戶外草地區和溫室都讓人感覺十分愜意，園內也有販售乾燥花和自種蔬菜，喜歡園藝與植栽的朋友絕對要來尋寶！

夏比花園 地址：高雄市大樹區興田路33號-5號

6. SAUGA鯊加碼頭餐廳

SAUGA鯊加碼頭餐廳（colorfulsji IG）

SAUGA鯊加碼頭餐廳坐擁無敵海景、夕陽和夜景，由貨櫃屋搭建的餐廳分為露天及室內用餐區，不論在戶外吹海風欣賞360度的港邊美景，或在吧枱邊的大片落地窗感受夕陽餘暉，都讓人有種在國外碼頭渡假的錯覺，非常適合與閨密們來放鬆小酌，也是個情侶約會的浪漫景點。不過由於座位不多，建議大家務必要預約才不會撲空。

SAUGA鯊加碼頭餐廳 地址：高雄市前鎮區成功二路39-2號

▼未完！柴山一簾幽夢、田寮一線天，還有…按圖繼續看高雄6個山系打卡景點！▼

+ 10 + 9 + 8

延伸閱讀：

【高雄景點｜旗山】旗山一日遊行程 懷舊活動三部曲登場

【高雄懶人包】這些高雄景點你一定要去過！2018高雄4大玩法大公開

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】