【高雄景點】12個文青山系打卡景點　必玩全台灣最長79米滑梯

高雄是大家最熱烈討論的台灣城市之一，那麼除了耳熟能詳的觀光景點外，來到高雄還有什麼鮮為人知的美景值得一訪呢，馬上跟着小編來收集超多好拍好玩的私房景點，包保你三日三夜也玩不完！
文青打卡系
1. 高雄十鼓橋頭文創園區
高雄十鼓橋頭文創園區（tienliao44@IG）
斑駁的牆面、老舊的外觀、鐵道五分車的痕跡，這裏傳承的是百年糖廠的故事，歷史課本裏的甘蔗經濟故事在這裏你能親自感受一回。有着百年的糖業文化與傳統鼓藝結合，台糖將廢棄倉庫改造成一個展演的文創園區，讓老舊的生命注入了新的靈魂。
高雄十鼓橋頭文創園區
地址：高雄市橋頭區糖廠路24號
2. 宏南新村
宏南新村是高雄最美廢墟外拍景點，也是當年至Hit台劇《倪亞達》的拍攝地點。曾為日治時期軍官居住地，後來是中油宿舍。在人去樓空後，這裏成了一片廢墟。整齊的巷弄裏是斑駁、如廢墟般的日式木造宿舍，濃濃的日式風讓人以為踏進了古日本呢！
宏南新村
地址：高雄市楠梓區宏毅一路
3. 小崗山雲仙境悠然部落
小崗山雲仙境悠然部落（shih_su IG）
來到高雄怎能錯過夜景？遠離塵囂如仙境般，正如其名。「雲仙境」是位在半山腰上的景觀餐廳，這裏最適合來杯香純的濃茶，輕倚在欄邊，山嵐美景、絕美星海陪伴着你，帶你享受屬於高雄的慢生活。
小崗山雲仙境悠然部落
地址：高雄市岡山區山隙路10巷32之5號
4. 哈瑪星79米長滑梯
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❚哈瑪星溜滑梯❚#高雄景點 城市裡的雲霄飛車🎢 哈瑪星溜滑梯開放了 #登山街60巷的記憶 - 看到哈瑪星溜滑梯開放體驗，特地早起衝去拿號碼牌，溜下來的速度要看重量🙈整個滑行時間不太長，但坐上去感覺還是有點緊張，溜完很想再玩一次(笑)這個景點有坡度，很適合微運動加小玩樂，拍完照片套個濾鏡也挺夢幻的～ 虎麗是08:45左右抵達取得206號，真心建議早點去排才玩得到哦❤️每日開放600號，採現場取號額滿為止 取號時間和名額分兩個階段 ★08:30開始發放1-300號 ★13:30開始發放301-600號 每人每次領取一張號碼牌，一張號碼牌換領一塊滑板，持滑板前往溜滑梯平台排隊體驗。平均每小時大約60-80人體驗完畢，大家先略為估算時間，可以在哈瑪星附近吃完早午餐再到現場等叫號٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و ————————————— 🎀 #哈瑪星溜滑梯 🏠 高雄市鼓山區登山街60巷48-1號 ⌚️ 08:30開始發放1-300號 ⌚️ 13:30開始發放301-600號 ⭐️ 請勿喧嘩及保持環境整潔，以維護當地居民的生活作息 🚷 6歲以下小朋友因為安全考量不能溜哦 🅿️ 附近哨船街有汽機車停車場 ————————————— #虎麗 #hoolee #虎麗笑嗨嗨 #跟著虎麗玩高雄 #虎麗玩高雄 #虎麗玩鼓山 #虎麗玩哈瑪星 ————————————— #Taiwan#Kaohsiung#food#taiwanesefood#foodie#kaohsiungfood#kaohsiungtrip#popyummy#popyummy高雄#yummyday#台灣#高雄#鼓山區#鼓山#哈瑪星#西子灣#渡船頭#西子灣景點#哈瑪星景點#高雄旅遊
全長約79米，哈瑪星溜滑梯是全台灣最長的滑梯，也是少見的滾輪式瀡滑梯。沿途是古道、水道、駁坎、防空壕等歷史場景，乘坐時還以為進入了時光隧道呢！排隊時不妨賞賞風景吧，聽說起點處是日據時期裕仁皇太子休憩時的視野，感受一下皇太子的視角吧！
哈瑪星溜滑梯
地址：高雄市鼓山區登山街60巷48-1號
5. 夏比花園
歐式風格的夏比花園位於高雄的大樹區，園內豐富的植栽營造出秘密花園的氛圍，很適合與三五好友或家庭來聚會，戶外草地區和溫室都讓人感覺十分愜意，園內也有販售乾燥花和自種蔬菜，喜歡園藝與植栽的朋友絕對要來尋寶！
夏比花園
地址：高雄市大樹區興田路33號-5號
6. SAUGA鯊加碼頭餐廳
SAUGA鯊加碼頭餐廳（colorfulsji IG）
SAUGA鯊加碼頭餐廳坐擁無敵海景、夕陽和夜景，由貨櫃屋搭建的餐廳分為露天及室內用餐區，不論在戶外吹海風欣賞360度的港邊美景，或在吧枱邊的大片落地窗感受夕陽餘暉，都讓人有種在國外碼頭渡假的錯覺，非常適合與閨密們來放鬆小酌，也是個情侶約會的浪漫景點。不過由於座位不多，建議大家務必要預約才不會撲空。
SAUGA鯊加碼頭餐廳
地址：高雄市前鎮區成功二路39-2號
▼未完！柴山一簾幽夢、田寮一線天，還有…按圖繼續看高雄6個山系打卡景點！▼
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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】