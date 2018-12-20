【珠海旅遊景點】快閃珠海3日2夜　美食、溫泉住宿、打卡全包

港珠澳大橋正式通車以來，港人除了快閃澳門之外，珠海亦成為了另一個港人的短線出遊選擇，如果唔知行程如何安排？以下3日2夜行程懶人包可以幫到你！

Day 1 －上午出發過珠海​

港珠澳大橋開通之後，現在去珠海除了選擇坐船，亦可乘搭俗稱「金巴」的口岸巴士，或是其他直通巴士由香港市區直達珠海。如果你還未知道應該如何選擇？一表查看交通方法比較：

乘坐金巴出發珠海，比搭船或直通車便宜。

交通選擇 口岸巴士 (金巴) 直通巴士 船 出發地 港珠澳大橋

香港口岸 香港市區 港澳碼頭 / 中港城碼頭 目的地 港珠澳大橋

珠海口岸 港珠澳大橋

珠海口岸 珠海九洲港 乘車時間 約40分鐘 約120分鐘 70分鐘 班次 繁忙時間：5-10分鐘

非繁忙時間：15-30分鐘 每日近300班，由不同公司營運 因上車地點選擇 每日共44班，約2小時一班 單程收費 日間 HK$65

深夜 HK$70 HK$100-120 HK$200-220 金巴最平 HKD65到珠海 相比之下，金巴往返香港和珠海口岸，日間最便宜，成人票價只需HK$65，加上24小時服務，讓行程更有彈性。到達珠海口岸，乘客過關後可轉乘不同的公共交通或口岸接駁巴士路線前往珠海市區，交通配套夠方便。

check-in後換上房內的日式浴衣，就可以大影特影了！（圖：小紅書）

Day 1 中午 － check-in 酒店 + 浸溫泉

位於斗門區的御溫泉雖然與珠海口岸（拱北）有一點距離，但大家不用太擔心，因為珠海口岸設一日四班酒店接駁車服務，從拱北海關出口左轉，步行至酒店候車牌上車，非常方便。經歷過一個早上的舟車勞頓，check-in酒店放下行李，是時候浸溫泉放鬆一下！「御溫泉度假村」在情侶界中可說是人氣非常高，度假村內大走日系風格，讓大家在珠海都可以體驗到日式溫泉。每一個溫泉池輪流換水，不少網友都大讚溫泉乾淨。

按圖查看更多溫泉環境及房間▼

Day 1 晚上 － 必去日式廟會Party

御溫泉另一個賣點，就是每晚都有的「廟會Party」，自助晚餐以日式廟會形式供應，大部分食物都是現場即煮。住客如選擇了套票，除了可2日1夜無限次進入溫泉區之外，更可在3個小時晚餐內，無限次進入廟會遊戲區和自助餐區。

按圖查看更多廟會環境▼

（圖：小紅書）

Day 2 早上 － 收拾行李轉民宿

為了給BB一個驚喜，翌日早上收拾好行李，在酒店吃過早餐後，可乘坐酒店的接駁巴士回珠海口岸，再向這家打卡網紅民宿出發！很多港人都不知道想訂內地民宿應該如何入手，其實出發前到airbnb先搜尋好合心水的主題民宿，再於網上付款預訂就可以了。

想在旅程中為女朋友帶來驚喜？記得預訂一些網紅打卡民宿！（圖：airbnb）

按圖查看更多民宿介紹▼

+ 5 + 4 + 3

Day 2下午－3大必去打卡位

想不到原來珠海除了有不少打卡café、民宿之外，更有不少打卡熱點，如「海濱泳場」和「來魅力壁畫村」。每個打卡位置都有很多美食小店，就算拍照餓了都可以即時醫肚，不怕女友發脾氣！

按圖查看打卡熱點環境▼

其中一個必去的打卡點，當然是今年初才開幕的「來魅力壁畫村」（圖：小紅書）

Day 2 晚上－超高CP值肉蟹煲

秋冬時節最適合吃蟹煲，而這家位於珠海夏灣華平路，距離拱北關口只是15至20分鐘的路程的「蟹后肉蟹煲」可說是非吃不可，不但得到內地網友大讚，就連有吃過的香港遊客同樣讚不絕口。皆因店內的肉蟹煲非常足料，除了厚肉肉蟹，煲內的配料還有薯仔、雞腳、年糕、豆腐等，入口香辣，寒冬有暖身作用！更重要的是，一個肉蟹煲才人民幣 158，和BB二人共享非常飽足！

按圖查看更多肉蟹煲圖片及地址▼

肉蟹煲的辣度可根據自己的嗜辣度加減，在下單前提示店員即可。（圖：大眾點評）

Day 3 早上 - 拱北區掃街

起床後又是吃東西的時候，第3天的行程來到拱北區掃街，原因是近珠海口岸，買完手信後就可以直接上車回港，非常方便！但講到珠海，其實又有甚麼好吃？對於毫無頭緒的大家，跟著以下介紹就沒錯了！

按圖查看更多掃街必吃美食介紹、價錢及地址▼

+ 5 + 4 + 3

Day 3 下午至傍晚 － 「格力海岸」文創藝術區​

掃完街吃飽飽，不如再出發打卡消化一下。位於珠海市香洲區情侶北路的「格力海岸」，距離拱北關口約1小時的車程，作為剛發展的商區，現成了不少網紅來打卡的新熱點，底下兩層是停車場、一樓是生活館、二樓是美術館、三樓是書店、四樓和五樓是電影院及海景餐廳。當中的「無界美術館」定期會有不同的展覽，展廳走小清新簡約風，十分適合拍照。

必拍地點︰廣場純白旋轉木馬、旋轉樓梯、木系書店、格力海岸線、大草坪

按圖查看更多環境介紹及地址▼