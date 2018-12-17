【自駕遊注意】世界5座超危險大橋！自駕遊一不小心隨時出事

近年不少旅客會選擇自駕遊，令行程更有彈性之餘，又可到達更多旅遊景點。不過，除了不太熟悉外地的道路外，自駕遊當然要格外小心一些高危地方，有些連當地司機的出事率都非常高，以下5座超危險大橋，如有機會自駕遊駛過，就必需打醒十二分精神！

01. 法國 米洛高架橋Millau Viaduct

大橋位於法國南部，横跨塔恩河谷，連接巴黎到郎格多克海岸，大橋延伸與西班牙巴塞隆拿高速公路相連，由於橋面高達270米，汽車猶如行駛在雲端之中。雖然環境置身仙境，不過卻令司機提心吊膽。

按圖查看更多大橋環境及介紹▼

大橋採斜拉橋（Cable-stayed bridge）形式建設，橋面共分為7 段，每段長達 350 米。（圖：Foster + Partners）

02. 中國 湖北四渡河大橋

為於中國湖北恩施的四渡河大橋，全長共1,365米，是中國目前深山峡谷中最長的懸索橋，如果風大一點，司機都會感受到橋面搖晃呢！

按圖查看更多大橋環境及介紹▼

橋面距離谷底496米，是世界上橋面高度最高的橋樑。（圖：hbexgs.com）

03. 美國 皇家峽谷大橋Royal Gorge Bridge and Park

吊橋位於美國科羅拉多州（Colorado），於1929年完工，是世界上最高的吊橋，吊橋同時被列為國家歷史名勝，年中吸引了不少旅客到訪。雖然建於千尺深谷之上，不過堅固的橋身及吊臂仍可負荷重型車輛在上面行駛。

按圖查看更多大橋環境及介紹▼

美國皇家峽谷大橋除了供汽車使用之外，旅客亦可以通過橋面。（圖：Colorado.com）

04. 日本 川崎環橋

這座橋依山而建，共有3個圓環、80米長，駕車一直轉下山時如坐過山車般刺激，一個不留神很容易出意外。為了司機安全，這座橋亦有提醒司機限速30公里。

按圖查看更多大橋環境及介紹▼

公路直徑80米，全場1.1公里，垂直高度45米（約15層樓高），當地司機經過時都會打醒十二分精神。（圖：未来网）

05. 中國 重慶黃桷灣立交

位於重慶市南岸區的黃桷灣立交，因為擁有15條匝道，被稱為「主城最複雜立交」，更令不少網民目瞪口呆，笑言「導航都要迷路了」。它連接廣陽島、江北機場、大佛寺大橋、朝天門大橋等方向的道路，是重慶主城的重要交通轉換站，並連接重慶東部新城和主城，大大縮減交通時間。

按圖查看更多大橋環境及介紹▼