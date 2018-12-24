【英國酒店推介】倫敦酒店重金打造！讓你恍如睡在媽媽肚裡

去旅行除了目的地重要外，入住的酒店亦能為整個行程大大加分。每間酒店都希望為旅客帶來更舒適的體驗，都不惜工本在裝修設計、床品質素下手，不過位於倫敦的這間酒店，希望讓住客有返回媽媽肚子內的那份舒適感！究竟怎樣先可以做到呢？

9個月建造The Zed Rooms

香港人出名工作壓力大，難得放假去旅行當然想好好放鬆一下，而不少旅人更會考量酒店的睡床舒適度。有科學家的研究指出，原來我們的潛意識是會記得胚胎時期還在母體的感覺，亦是最令人感到舒適安全的環境，因此英國一間以出租酒店式公寓聞名的公司「cuckooz」（預訂形式像airbnb般），並與屢獲殊榮的床具用品公司Hybrid合作，花了9個月設計出一間名叫「The Zed Rooms」的房間，目的是讓住客恍如「睡在媽媽子宮裡」。

床鋪的設計運用了3D打印技術，配合柔和的燈光，讓整個房間感覺更舒適。（圖：pinterest）

全方位讓你輕鬆入眠

The Zed Rooms位於倫敦Spitalfields區（距離利物浦車站僅5分鐘的步行路程），房內的牆壁和床墊都以粉嫩桃色為主，配合特別柔和的燈光和令人放鬆的氣味，躺在床上就如回到媽媽的肚子一樣，讓人輕鬆入睡。同時，為了讓住客更加放鬆心情，酒店更為住客提供了許多含褪黑激素（人體分泌的荷爾蒙有助入眠）的食譜建議，另外更設有iPad應用程式，讓客人可進行冥想課程。

不過要擁有如此優質的睡眠服務，卻不是一件便宜的事，因為房間一晚定價為190英鎊（約1,874港元），未至天價，關注優質睡眠的旅人大可一試！

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