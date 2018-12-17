【濟州航空】開搶$100首爾機票大促銷　計劃2019年賞櫻花

濟洲航空又做年度大促銷，唔少韓迷、打工仔都計劃定下年大假去韓國，最吸引的一定是趁春天賞櫻花。今趟濟洲航空舉辦$100 SUPER SALE年度大促銷，12月17日下午4時起推出驚喜票價優惠，2019年3月31日至10月26日飛首爾，最平更可低至100港元，雖然只包攜帶手提行李10公斤，不過咁平就可以到韓國賞櫻，真心抵呀！

12月17日起就搶到100港元飛首爾機票，最啱計劃明年賞櫻！

最新更新：實試搶$100首爾機票

踏入12月17日4pm，記者率先入官網試搶$100往首爾機票，發現實質要購買$100機票選購「來回航班」，反而只選購「單程」機票卻找不到$100平機票。如要趕及首爾櫻花期（3月底至4月中)，以4月9日至4月16日為例，機票價 + 燃起附加費 +機場稅總共 $947 ( 不包寄艙行李 ) 就可買到來回首爾機票！另外仲有5月淡季、6月看繡球花暫時都仲有$100平機票可搶，想買的話記得快快入官網搶飛。

按下圖即睇$100機票日期 (只供參考，實際按官網日子為準)：

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4月首爾賞櫻花 必搶平機票

今次濟洲航空搶買100港元飛首爾機票優惠，出發日期由2019年3月31日至10月26日，無論是4月初的賞櫻季節、夏天6月至9月去賞繡球花和太陽花、甚至是秋天10月尾睇芒草、紅葉！而$100 SUPER SALE年度大促銷，優惠則只限到官網搶飛及以單程票為準，在官方平台購票更免訂票手續費。

搶票時間由12月17日 4pm 起，有興趣立即行動！

訂票日期至12月25日下午4點完結，只限9日；而出發日子正值櫻花期，航班時間恰到好處，大可選凌晨機去、晚機返，真正玩到盡！

來往香港至首爾航班時間如下：

去程：7C2102 13:35-18:15、7C2108 01:25-06:05

回程：7C2101 09:55-12:35、7C2107 21:40-00:25