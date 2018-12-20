【瑞典旅遊】北歐斯德哥爾摩歡度聖誕節　購物區消費冇傳聞咁貴？

每年到了年底，最期待又最令人煩惱的就是，如何渡過假期？ 找節目丶計劃活動總想喜氣一點，最直接就是去西方國家旅行，因為聖誕是他們的重要節慶，地位等同華人的春／農曆新年，在西方國家會有一定的熱鬧和歡樂。一連四篇遊記會跟大家分享12月份在歐洲準備過節的氣氛及心情。

首次到北歐過聖誕，第一站就是距香港最近的瑞典，直航首都斯德哥爾摩的話12小時就到了。（Forever Friend攝）

文：Forever Friend

斯德哥爾摩古城聖誕

首次到北歐過聖誕，第一站就是距香港最近的瑞典，直航首都斯德哥爾摩的話12小時就到了。斯德哥爾摩（Stockholm）由超過14個不同大小的島嶼組成，雖然地理上這麼分散，但主要分為3個管轄區﹕市中心Innerstaden 、南區 Söderort 及西區 Västerort，而遊覽地區就集中在市中心的 主半島（包括﹕Norrmalm、Vasastan及Östermalm）、舊城區（Gamla Stan）、國王島（Kungsholmen）、索德馬爾姆（ Södermalm）及動物園島（Djurgården）。

第一天的住宿選在主半島的新區，比較靠近中央火車站，方便移動到下一站，在瑞典的旅程計劃了遊覽湖區（遊記連結）及其他三個大城市，走北歐一圈最後會回來斯德哥爾摩。一直聽坊間傳言，北歐物價很貴，所以早有心理準備，旅程打算會大部分時間煮食，以節省旅費，到埗第一時間就是去買食物，也了解一下消費水平。

新區 Norrmalm

新區譯名「諾馬爾姆」就是主要的購物區，不論橫街或大馬路都佈滿商店，尤其是遊客步行街更有多個大型商場，到了晚上很多人都大包小包的滿載而歸。

走入超市，食物也不算特別貴，11月底的感恩節過後已經陳列出很多特別包裝的聖誕食物。

點擊圖片遊覽新區Norrmalm街道風光！

新區的Sveavagen大馬路 貫穿購物區，直至海旁，就像香港的彌敦道或台北的忠孝東路，沿路走可以到達中央車站，順便就去探路及查詢火車票價。中央站內站外都已經裝飾得很有節日氣氛，而且內裡除了月台，其實也是一個大商場，有不少精品店、紀念品店及餐廳。12月份也有不少品牌在站內攪路演，剛好就遇上有免費的試食區，也停下來看看。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：【四個聖誕一個新年（一）﹕瑞典斯德哥爾摩】】

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