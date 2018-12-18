【泰國美妝】遊泰必買9大美妝清單2018　泰國人也大力推薦！

到泰國旅行除了大吃特吃以及享受陽光與海灘外，怎能少了大掃手信的環節呢！泰國與香港的天氣接近，不少美妝產品都是防汗防溶，加上價錢實惠、種類又多，不少人都會在泰國入手化妝品，以下精選了9款大熱美妝產品，大家不妨Bookmark定，下次去旅行時一於去看看吧！

Mistine是泰國數一數二的美妝大牌，實惠又好用！（圖片來源︰淘寶）

1. Mistine眼線液筆

這應該不用多介紹吧，Mistine的產品早已成了旅客必買手信之一。它們的眼線液筆更是皇牌產品，便宜好用，畫出來又黑又濃，主打防水防溶。Mistine的其他產品也評價不錯，例如3合1眉粉、12色眼影盤、羽翼粉餅等。

POND’S總共推出3種款式︰藍色—提亮肌膚及控油；BB粉紅色—帶微微珠光，適合健康膚色或裸妝使用；粉紅色—提升氣色，適合冷色調肌膚使用。（圖片來源︰淘寶）

2. POND’S BB UV防曬粉

POND’S 的防曬粉除了有 UVA 和 UVB 防曬功能外，還可以有效控抽，保持臉部乾爽。只需將粉末拍在臉上即可作定妝使用，感覺像爽身粉一樣，適合油性肌膚使用，而且只須約18港元一樽，十分抵用！

貼上腳底後會像暖包一樣，一包有10組分5天使用，逛完一整天後貼上十分舒服。（圖片來源︰淘寶）

3. Lanna蘭納足貼

蘭納足貼特別適合長期受痛症困擾人士，使用泰國傳統古方從腳底把身體內的濕氣排出，促進循環代謝。敷上後會感到熱熱的，腳底散發出的濕氣和草藥結合會讓足貼變黏，據指能有效改善關節痛症、濕痛、長期疲倦、四肢浮腫及失眠等問題。



單看名字及包裝就知道這產品主打美白，不少用家反映效果不錯！（圖片來源︰Pinterest）

4. Snail White 美白霜

相信不少朋友在泰國各大超商都見過Snail White 的身影，這一款蝸牛美白霜因其新奇的修護肌膚功效成為美妝品大熱，包裝簡約，用後評價大多不錯，也很容易買到，就連 7-11 也有，十分方便！

牛奶紙盒的包裝可愛吸引。（圖片來源︰Pinterest）

5. Milk Plus 系列

Milk Plus 系列在泰國的知名度極高，價格親民，CP值相當高。皇牌產品包括洗面奶、潤膚乳以及磨砂產品。它們的產品都帶濃郁牛奶味，品牌標榜含有 Coenzyme Q10、牛奶蛋白、維他命E和B3等成份，為皮膚提供最滋養的功效，保持肌膚幼嫩同時抗氧化。記者正在用它們的洗面奶，性質溫和，用起來十分舒服，推薦給敏感性肌膚的朋友。

小小一枝，方便攜帶，旅行應急用一流。（圖片來源︰Pinterest）

6. Propoliz Mouth Spray蜂膠噴霧

這枝口腔用的蜂膠噴霧，標榜有效舒緩咽喉疼痛、扁桃炎以及牙痛，小小一罐，十分方便，是居家旅行的佳品。當中成分含巴西蜂膠的天然油、香檸檬油、薄荷油、薄荷和蜂蜜，味道清新，用法簡單，尤其適合喜歡吃煎炸食品以及常常上火熱氣的朋友。

暗瘡貼分了日用、夜用、日夜用，另外也有不同形狀及功用。（圖片來源︰safurara@IG）

7. Miacare 暗瘡貼

Miacare 暗瘡貼是泰國女生都知道的痘痘救星，據聞是暗瘡用品中的長期第一位。不論是初冒起還是石頭瘡都可以一貼即消，尤其是紅腫階段的痘痘。只要貼上透薄的暗瘡貼睡一覺，翌日白色膿頭就會浮現，在消除紅腫及暗瘡凋謝的效果上十分顯著。如果暗瘡非常頑強的話，可以連日用裝一起用，更薄更貼，即使在化妝前貼上也不會太顯眼。

每個系列都有至少10種色號，價錢那麼便宜，每色入手一枝也不過份！（圖片來源︰淘寶）

8. Sivanna唇膏

泰國平價彩妝品牌Sivanna的產品一向深受好評，當中唇膏系列更是大家熱推的必買產品，包括霧面系列、雙色系列等。它們推出的色號十分齊全，近年大熱唇色如南瓜色、乾燥玫瑰色、奶茶色等一應俱全，價錢亦非常便宜，大部份不超過200泰銖，絕對能滿足一眾唇膏控！

這個品牌在泰國的屈臣氏、Eveandboy或是藥妝店都能找到，入手易！（圖片來源︰Pinterest）

9. 4U2胭脂

泰國超紅品牌4U2，有着「泰版3CE」的稱號，它們最受歡迎的是胭脂及唇膏，色系及包裝偏歐美簡約風。其中「Love me more」的胭脂系列是迎期大熱，顏色由裸粉色到啡色也有，折合約40港元，CP值相當高！不少評價反映胭脂壓得實、粉質細、不飛粉，除了顯色度高，擦上臉頰後還會透出微微的光澤感，值得入手！