【曼谷景點推介】曼谷熱辣辣過聖誕！5大必看聖誕燈飾

雖然曼谷氣溫炎熱，但聖誕氣氛同樣濃厚，因為各大商場的聖誕燈飾美輪美奐，由美食市集、特色小店到聖誕老人村應有盡有，即睇曼谷5個極具聖誕氣氛的商場，包你打卡打到手軟！

01. ICONSIAM

曼谷湄南河畔新地標ICONSIAM商場早於11月開幕，當日更斥巨資邀請國際巨星Alicia keys表演，成為全球熱過！商場第一年過聖誕，當然隆重其視，邀請墨西哥藝術家Miguel Chevalier設計光藝術裝置，今次的作品專為商場設計，非常具聖誕特色。當大家在逛街的時候，光影不斷變化，令整個海濱走廊都是濃濃的聖誕感覺，而且周末晚上還有歌舞表演，來到的朋友可不要錯過。

地址：299 Soi Charoen Nakhon 5, Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600

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在不同的光影變化之下拍照另有一番風味。（facebook@ICONSIAM）

02. Gaysorn Village

今年Gaysorn Village以「聖誕馬戲市集」為主題，商場內外都佈滿馬戲團的聖誕裝飾，非常有節日氣氛，而且十分逗趣。商場外設有不同的小食、飲品攤檔和露天座位，讓遊客可以好好的感受聖誕氣氛。

地址：999 Phloen Chit Rd, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330

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巨大的聖誕樹是必到的打卡點之一。（facebook@GaysornVillage）

03. CentralWorld

港人最熟悉的CentralWorld今年與The Smiley Company合作，打造了不少造型可愛的笑臉聖誕公仔，絕對是合家歡打卡景點！另外，在大門位置更設立了水晶品牌 SWAROVSKI的白旋轉木馬，少女們一定不能錯過。今年CentralWorld聖誕跨年廣場分成8區：Entrance Gateway、 Christmas Tree、Swarovski Christmas Merry-Go-Round、Smiley UFO Island、Smiley Spirit Island、Santa Island、Gingerbread Island、Smiley Caravan，還設有冬季啤酒花園(Winter Beer Garden)，派對動物當然要大玩特玩！

地址：999/9 Rama I Rd, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330

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純白旋轉木馬是今年的重點裝飾。（facebook@CentralwOrld）

04. EmQuartier

講到潮Mall，EmQuartier絕對走唔甩！今年，商場大走傳統北歐風情，門外設巨型聖誕樹和大熊模型，已經非常吸睛，加上以Wonderland市集為主題，雖然規模唔算大，但每到傍晚時間，聖誕老人、薑餅人和其他卡通人物會出來派禮物給路人，非常熱鬧，氣氛不錯。

地址：693 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110

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商場以Wonderland市集為主題，巨型聖誕樹是賣點之一。（facebook@EmporiumEmquartier）

05. Siam Paragon、Siam Square、Siam Discovery

Siam 3大巨頭Siam Paragon、Siam Square、Siam Discovery，今年同樣有睇頭！商場以「The Festival of Light」藝術燈飾為主題，室內、外的聖誕樹、裝飾都比較前衛，走冷豔藝術風。商場更特意打造出一個藍紫色極光小世界，大大小小的聖誕小精靈非常可愛。作為藝術文青的你，這三個商場就最適合不過。

地址：991 Rama I Rd, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330

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