【日本東北】坐上比卡超主題列車　展開復興東北的訓練員之旅！

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撰文：Johnny鉄道撮影札記

數到日本著名卡通人物，除了多啦A夢之外，寵物小精靈也應該三甲有名。無論在哪裏，只要有賺錢商機，就會有日本人的出現，固然JR也少不免出現Pokemon主題列車。身邊也有不少朋友很喜歡這輛特別列車，這次筆者化身小精靈訓練師，來到東北地區搭乘這輛「ポケモントレイン気仙沼号」（英文名為POKEMON with YOU），一起來體驗一次捉精靈之旅啦！

要追溯列車的出現，要回到2011年東日本大地震災害。當時東北地區以至整個JR東日本都受到很大衝擊。完成基本復修工程後，JR東日本便聯同各個地方政府，舉辦各種觀光活動，吸引遊客到訪復興東北。其中盛岡支社便將其中兩節キハ100形氣動車（キハ100 - 1及3）改造成「ポケモントレイン気仙沼号」（下稱︰小精靈列車），2012年12月開始，逢周末日或假期在大船渡線一ノ関至気仙沼運行。行駛近五年，JR東日本在2017年7月翻新屬第二代小精靈列車，將車身主色從藍色更改成黃色及啡色，而車內佈置及遊戲區也加入新元素，希望將列車變成親子同享。

小精靈列車兩節車廂各有特色，其中キハ100-1為座席車卡，從牆紙、地板、座椅到天花板也換上和比卡超膚色或其他角色相關的色調和圖案，幾乎找不到任何原色的部份，而且座位旁邊的扶手則換成不同精靈球，筆者覺得極有心思！（按︰雖然不好握）至於キハ100-3遊戲車廂可精彩了，場內擺放了極多比卡超迷你公仔之外，中間還有一隻和小孩差不多高的大公仔，莫說小朋友，連筆者和同行友人也覺得非常可愛！另外還有波波池和模擬駕駛台，去到中途時還有職員提供衣服，給小朋友擔當小精靈訓練員，可真細心！說到這裏，筆者覺得這列不應叫做「ポケモントレイン気仙沼号」，而是「比卡超気仙沼号」！因為對比第一代列車集合車厘龜、小火龍、奇異種子等主要角色，第二代幾乎全屬比卡超的世界，可能對喜歡其他角色的朋友要失望了！

小精靈列車為全車指定席，故必需提前預約。這次筆者從一ノ関搭到気仙沼駅，亦是目前大船渡線鐵道開通路段，全長約62公里，約需1小時50分鐘。列車早在10:30已經進入特別佈置的月台，當日全車小孩和成人幾乎各佔一半，未上車已經聽到大家準備攻佔列車的笑聲，好不容易拍到幾張後便準時在11:01開出。與其單純視為觀光列車，筆者反覺得JR東日本真的將它變成一次「訓練員之旅」，大家看看時間表就知道箇中端倪。所有停站都停最少六至七分鐘，這是因為開車時職員會派發紀念品和一份印章收集表，給大家每次停站都落車蓋印和拍照，到達終點気仙沼駅便「完成」這個「訓練員之旅」，設計這個「Package」的人真的值得鼓掌！

儘管當日下着大雨，但大家興致完全不減，跟外面冷空氣和深山形成強烈對比。很快來到第一個站陸中松川，列車需要等待會車，雖然這裏沒有蓋印，但卻讓大家下車拍攝。走到月台對面可以輕易拍到兩節車廂，筆者察看車站時，發現大船渡線所有車站均裝上LCD顯示器，實時展示運行情況和列車位置，其實很適合這類班次疏落的路線，也算是良心之作。

列車在深山和田野行駛，因為外面下大雨，大家都集中在遊戲區玩得很盡興。小精靈收集蓋印之旅來到第一站 - 摺沢駅，大家一起走到駅舍內蓋印，順道跟月台的小精靈模型和列車拍照。大家不妨看看連駅名標也貼上小精靈貼紙，真是不得不佩服日本人細心之處。停靠七分鐘時間後又開車，前往下一站 - 千厩駅。同樣地列車在這裏停靠七分鐘，同樣可以蓋印，看到小朋友們不停上下車又拍照的興奮表情，便覺得這趟旅程沒有遺憾了！

列車在到達終點気仙沼駅前，還會停靠一個小站 - 折壁駅。雖然這裏沒有蓋印，但大家記得望望一ノ関方向的月台，有幾棵特意修剪成小精靈卡通人物的植物，單憑外形已經認得是哪一款了吧！經過近兩小時車程，終於來到終點気仙沼駅，在東日本大地震後，気仙沼線和大船渡線気仙沼至盛駅一段改為BRT，所以會見到有趣月台設計。

提提大家，職員會在車內派發紀念品：專用蓋印及兩個紀念襟章，來回程的襟章也不同，想收集的朋友不好錯過！來到最後，不論你是否喜歡小精靈，也希望大家多多支持東北地區旅遊。其實岩手、秋田及青森県有很多秘境絕景等待我們發掘，看到大至JR；小至一個在気仙沼市內賣特產的店員，也會為遊客熱情介紹此地特色和美食，單是這點已經覺得很窩心。重建工作很漫長，但沒有大家支持，仍然很難進行下去。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Pokemon Go！和比卡超走上復興東北之路」​】

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