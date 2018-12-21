【聖誕節好去處2018】5個本地聖誕市集　聖誕美食、DIY手作精品

下星期就是聖誕節，幾天假期總不能每天都躲在家中，不出外感受濃濃聖誕氣氛，其中最佳的慶祝節目一定不少得聖誕市集！無論你嚮往風情的聖誕市集，還是喜歡做文青參加走塑環保工作坊、買走獨一無二DIY的手作精品，以下5個本地市集，總有一個啱你參與！

AIA友邦歐陸嘉年華有多檔遊戲攤位，喜歡熱鬧的人不容錯過！（歐嘉樂攝）

1.5款機動遊戲首到港 《AIA友邦歐陸嘉年華》

AIA友邦歐陸嘉年華又登陸香港，今年已第五度進駐中環海濱活動空間，共有32種機動遊戲設施，當中有5款遊戲是首次引入香港；另外亦邀請到Gandey歐陸雜技團演出之餘，當然不少得攤位遊戲，有逾100萬隻侏羅紀世界、迷你兵團、銀河護衛隊等角色人物的毛公仔得你帶返屋企！還有各種機動遊戲、音樂會、街舞表演及美食等等，不過要留意，現時約有7款機動遊戲仍未對外開放，包括首度到港的Colorado Express Train，暫時只有25款機動遊戲可玩，有望在聖誕節假期可以完全開放。

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AIA 友邦歐陸嘉年華 2018-2019 日期及時間：即日 - 2019年2月17日 (11am-11pm) 地址：香港中環龍和道 ( 中環新海濱 ) 票價：歐陸嘉年華門票成人（12歲+）130港元（已包入場費及$100電子代幣）；歐陸嘉年華門票小童（3-11歲）90港元（已包入場費及$70電子代幣）；2018全新優惠套票 300港元，包入場及30個代幣

麥田捕手再次選址 D2 Place開辦聖誕市集，很多手作人會都擺檔售賣精緻手作。(圖：D2 Place@Fb)

2.好玩工作坊《麥田捕手 - 聖誕快車》

市集都不離D2 Place，今個聖誕節也不離傳統，一連11日由「麥田捕手」主辦的「聖誕快車」聖誕市集，將會停泊在「D2 Place Station」，將一連串聖誕特色攤檔、聖誕手作工作坊以及美酒佳餚進駐英倫風的聖誕車站內。另外，D2 Place ONE天台將會有飄雪嘉年華，感受白色聖誕外；又可到D2 Place TWO The Garage 內嘅《螢の森》尋找神秘螢火蟲。

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麥田捕手 - 聖誕快車 日期：2018年12月22日至2019年1月1日（共11日） 時間： 1pm-9pm 地點：荔枝角D2 Place ONE 2/F The Space

昂平360冬日雪村十分有聖誕氣氛，讓你渡過一個白色聖誕。（相片來源：官方圖片）

3.變身飄雪聖誕 《昂坪360「冬日雪村」》

在香港過白色聖誕本來異想天開，但今年去昂坪360就可以實現喇！今年昂平市集主題是「冬日雪村」，一班朋友可以搭纜車睇靚景外，再去埋昂坪市集買聖誕禮物、去戶外溜冰場溜冰等等，最特別是可以躺在一片雪地上碌來碌去，做名副其實的「雪天使」，大小朋友都一定玩得十分開心。另外有優惠，凡本地小童均可以優惠價50港元乘搭來回昂坪纜車，抵玩唔少。

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日期：即日至2019年1月1日 地點： 昂坪市集 飄雪時間： 星期一至星期五：每日均設四場，分別為：11:30am、12:45pm、2:30pm、4pm；週末及公眾假期：每日均設五場，分別為：11:30am、12:45pm、2:30pm、3:30pm、4:30pm 備註：飄雪時間以當天現場公布為準

今年 PMQ 聖誕以走塑為主題，夠晒環保。(走杯 GO CUP @ FB)

4.環保無塑聖誕 《PMQ零捨好聖誕市集2.0》

走塑已經是環保趨勢，而在PMQ的聖誕市集也不例外，今年變身《零捨好聖誕市集2.0》，由「走杯 GO CUP」組織主辦，希望參加者一同拒絕使用用完即棄物品，減少消費，共度一個「零捨好」聖誕市集。在市集內所有攤檔都不會供應塑膠袋或包裝，參加者需自備購物袋、自備杯和餐具，市集內有多款聖誕飲品和中西式素食，現場將會設有自助洗碗站，方便大家沖洗餐具並重複使用。除此之外，亦會提供走塑隨行杯及由WeUse提供的可重用餐具，拒絕任何即棄餐具。市集期間除了會有以「惜物」為主題的攤檔，多位檔主亦會主持不同工作坊，讓大家親身體驗「貪舊忘新」的好處。

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零捨好聖誕市集 2.0 日期： 2018年12月22日至26日 時間： 12pm-7pm 地點： 中環鴨巴甸街35號PMQ元創方

5.港式聖誕市集！ 《大南街聖誕版地攤》

如果你自認為人夠貼地，不喜歡太華麗的聖誕節，去深水埗的「大南街聖誕地攤」就非常適合你。由「深水埗藝遊區」及「深水埗Tour Guide」合辦的第二屆聖誕地攤，讓參加者完全體驗到深水埗的聖誕風情，雖然沒有閃爍燈飾，卻有機會了解深水埗這個草根但內容豐富的民生小區，同時支持本地小店。

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