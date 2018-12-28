【好客之道】讓出自己家的梳化　與各地旅人交流文化

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撰文： Venuschiu​

來自意大利的帥哥（作者提供）

經過3個月在歐洲睡梳化的我，在歐洲認識到很多新朋友，令一個人的旅程變得更有意義更盡興。回到香港後，我很想承傳這個文化。一來，香港酒店很貴，二來，couchsurfing沒什麼女戶主，讓很多女生害怕而卻步。三來，也讓我家人體會一下外籍朋友的不同文化。跟家人商討後，決定把我家的「梳化」貢獻出來。

在7月的某一天，正忙碌於工作的我，在couchsurfing收到一個來自意大利男子的住宿請求，本人對意大利有情意結，所以二話不說就答應了。

他是來自意大利的大學生，名叫Ema，準備利用暑假來中國玩一個月，期間會拍攝並製作影片。未到香港前，他的旅行首站是北京，接着再南下。沿路Ema都有發相片或短訊與我保持聯絡。由於我要工作，所以我安排媽媽在家中等侯他。誰知當他來到後，發現沒有港元在身，所以向我媽求教哪裏有兌換店。由此我媽不懂用英文說，所以乾脆給了他1,200元。事後我問媽媽：「你是見人家超帥，所以一見面就給錢嗎？」然後心中暗叫：「Ema你真厲害喔！」

因為我要工作的關係，白天Ema都是自己去觀光。每天晚上他都會準時回家吃飯，再跟我分享當日的見聞。有天晚上， 我們談到意大利男人的興趣及本領，他笑說應該是追求女生吧。他問我：「你去過意大利了，沒有發現嗎？ 」他帶着迷人的笑容說道：「我們意大利男人都是流着浪漫血液的人」Well，我不否認……

航拍機摔壞了

Ema每天在所到之地都會用航拍機拍攝影片，然後在晚上與我分享片子。到了第三天，正當他在大嶼山拍攝大佛時，怎料航拍機突然掉了下來，Ema只得馬上回家修理。當我回家看到想哭的Ema時， 連我都覺得心痛。 我知道他已經自行維修了好幾個小時。此時此刻，我是真心佩服他，雖然他是讀機械工程的，但連航拍機都會修理，也未免太強了吧！他說自己已經盡力，剩下的地方要專家才可以做到。於是，我馬上幫他找「專家」，幸好，我的一位老師是自立品牌賣直升機的，我於是向他求助終於成功修理好航拍機，Ema的爛燦笑容再現。

帥哥竟然懂得修理無人機！（作者提供）

我倆在家樓下的空地試飛，這是我一生第一次玩航拍機呢，內心既興奮又緊張，因為我很怕會把它摔壞。他以185厘米的鋼條身型從後抱着我……手上的遙控掣，協助我操控航拍機。我很迷惘，不知要看航拍機還是看他，心中不斷告誡自己：「專心，專心點！」如果再摔壞一次，他應該會殺了我吧……

誰會千里迢迢來偷東西

有一天，我媽媽跟幾個「師奶」朋友經過家附近的天橋回家時，剛好遇到Ema出外觀光。Ema禮貌地向我媽媽微笑問好。這群師奶馬上瘋狂了，變成餓狼，開始上下打量Ema。「為甚麼你認識這麼帥的外國人？」等等問題接踵而來，我媽媽唯有一一回答。 雖然她們表面上很羨慕似的，但總覺得允許陌生人到自己家裏來住，實在是一件不可思議的事情， 覺得這樣做充滿危險，要是他來家裏偷東西怎麼辦呢？！我媽媽可不是省油的燈，只是淡淡地說了一句：「誰會千里迢迢飛來香港，到一個平民的家裏偷東西？！」

思鄉從食物開始

周末時，Ema說他來了中國一個月都沒有食過意大利菜，很是想念，所以我帶他去吃意大利午餐。我點了一個披薩及一份意粉，他那發亮的雙眼讓我至今記憶猶新。果然，思鄉都是從食物開始。進餐中，Ema教我如何評判披薩的優劣：好披薩首先要薄，其次是當你拿起一件披薩時，它是向下垂的。瑪格莉特是最原始亦是最受意大利人歡迎的披薩，材料只有番茄醬、羅勒葉及莫薩里拉(水牛奶芝士)。而意粉方面，要硬身才好吃。但Ema說香港的意餐價錢貴得離譜，意大利的價錢不及這裏的一半。所以他建議晚餐我們自己在家裏煮，他會教我們煮正宗的番茄醬蝴蝶粉。

Ema說香港的意餐價錢貴得離譜，意大利的價錢不及這裏的一半。（作者提供）

帥哥教煮正宗意粉

Ema是一個百分百帥哥＋宅男（哈哈），所以在午飯後，我帶他到一年一度的灣仔日本動漫展遊覽。逛完動漫展，我帶他去買晚飯材料。回家後，媽媽在廚房協助Ema，我則在旁翻譯。原來煮意大利粉很簡單，一會兒就可以做好。我媽媽很愛做菜，卻不太懂煮西餐，而這次剛好有正宗的西方人教她，媽媽開心不已。Ema很注重蝴蝶粉的口感，一定要硬硬的，不可以過火；其次是芝士粉，一定要是新鮮磨的帕馬森芝士才行。隨後，再把肉和番茄醬送進鍋內煮熟，最後倒入蝴蝶粉就可以。想不到瘦瘦的他竟然一個人吃了四碟意粉。他說：「意粉和披薩我可以吃很多很多……」

帥哥：「意粉和披薩我可以吃很多很多！」（作者提供）

Ema的故鄉

Ema住在摩德納Modena，摩德納是一座古城，是總主教駐地，亦是著名意大利黑醋故鄉Balsamic Vinegar。現在以「引擎之都」而著稱，因為有許多意大利著名的跑車製造商如法拉利、林寶堅尼、瑪莎拉蒂，將工廠設立於此。修讀機械工程的他很喜愛跑車，跟我們講解了很多名車。他的大學還跟法拉利、林寶堅尼很有多合作呢，真令人羨慕。他時常叫我們去意大利探訪他，帶我們遊覽摩德納。我們吃完美味的意粉後，我帶他到蘭桂芳參觀。他說在蘭桂芳就像回到了歐洲一樣，所以興趣不大。果然，外國人只對傳統文化地方感興趣。第二天Ema將乘港鐵到深圳再上桂林。他和我們一家人吃完點心早餐後，便在港鐵站互相擁抱說再見，並祝福他餘下的旅程順利愉快。

兩年後再次到香港

兩年後的今天，Ema因工作再次到香港。他千叮萬囑，一定要來我家跟我家人吃飯，他說他很想念香港的一切，特別是我們一家人。所以我媽媽準備好了「中式餃子」讓Ema好好品嚐一番。我在我家樓下的機場巴士站迎接Ema，看到他，來了一個久違的擁抱，感覺很奇怪，完全不像已經是相隔兩年了。他在我家愉快地吃着他最愛的餃子，跟我們分享他的工作。他現在在一家意大利賽車公司當攝影師，車隊旗下都是名車：林寶堅尼及法拉利。兩年不見，他的攝影及剪接技巧高明了很多，已經是大師級了。我看着他，回想他之前在大佛前摔壞了航拍機就好像只是早幾天一樣。而我弟弟找住Ema問，什麼時候教我更多意大利菜式。Ema笑說，下次，一定的，我承諾了。

全家幅合照（作者提供）

由於Ema第二天要到澳門拍攝其公司賽車比賽事宜，所以，吃完飯不久就要往澳門出發，我送他到港澳碼頭。我們約定了，兩天後比賽結束，他重返香港，我會休假一天，當導遊帶他拍攝香港文化的一面，協助他完成一個「香港澳門賽車比賽」的短片為公司宣傳。

他的拍攝器材。（作者提供）

從外國人眼中看香港

在Ema來香港前，我們已計劃好了時間與行程。來到拍攝那天，我們一早去到香港的寺廟，上環及西環老街，維多利亞海港，古色古香的帆船等等。在Ema認真的拍攝下，我才發現香港是挺有特色的，中西文化交融了一百年，原來是這樣有趣。有古舊的老香港，亦有時尚的摩天大樓，一街之隔，彷彿是連接了兩個截然不同的世界。雖然我整天看着Ema忙碌地拍攝，卻一點也不無聊，好像在翻看歷史書一樣呢。我很開心可以幫助Ema完成工作，雖然只是短短兩天在香港，來去匆匆。但連繫我們的感情卻很深，我跟家人都希望在不久的將來，又可以跟Ema一起吃飯，像我媽媽說：「我意大利的兒子回來了」。

Ema認真的拍攝（作者提供）

Ema認真的拍攝（作者提供）

作者曾經出版一本書並且收錄Ema的故事（作者提供）

我已經接待了超過10名外籍人士在家中住，最大感受是我家人的變化。由完全不懂英文，不肯說話，到現在很主動問他們問題，跟他們做好朋友。見多了外籍人士就沒什麼好害怕或尷尬。因為他們也是普通人。言語不同並不是障礙，溝通是用心的。眼見身邊朋友的小孩，花大量金錢上外籍老師英文班。那不如免費地讓出你家的「梳化」吧！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「來我家住的意大利的帥哥『梳化客』」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）