【香港露營地點】輕鬆去露營！露營新手5個熱門場地

城市人，生活壓力大，而不少港人近年會選擇到郊外露營，親親大自然之餘，亦能放鬆身心。香港郊野公園現時有41個露營地點，以下5個營地非常適合露營新手到訪，包括灣仔南營地、大嶼山昂坪營地及塔門營地等，各位初哥不妨趁假日體驗露營樂趣！

西貢南及西營地是露營熱門首選，空間廣闊，更能夠看到日落美景。(圖：jimchuhk@IG)

1. 灣仔南營地

西貢是不少行山人士選擇的郊遊地點，位於西貢西郊野公園的「灣仔南營地」，位處灣仔半島南面，以中型營帳來計，約提供20個營位。營地因鄰近大灘海，是遠眺整個大灘海的最佳觀景點之一。 其實灣仔半島在80年代初為採泥區，表層泥土被挖走作馬鞍山新市鎮及大埔工業邨發展工程之用，如閣下到該處露營，仍可沿以前採泥時期留下的小型車路環繞灣仔半島一周，遠眺塔門及高流灣等晾色。設備方面，灣仔南營地有涼亭、燒烤爐、檯、櫈等等，還有大型浴室及洗手間設施，是非常優良的露營地。

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(圖：漁農署)

2.大嶼山昂坪營地

昂坪營地位於南大嶼郊野公園內，以中型營位來計，大概提供約20個營位。營地位處鳳凰山與瀰勒山之間，被山谷圍繞，雖沒有海景，但晚上會看到銀河及星空，非常壯觀，加上營地配套齊全，有食飯檯、小型煮食爐位，又有標準洗手間，對露營初哥來說十分方便。

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(圖：arling_hk@IG)

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(圖：漁農署)

3.流水響營地

流水響營地位於石坳山之西邊，亦在八仙嶺郊野公園範圍內，營位數目不多，大約有10個。營地附近是流水響水塘，大家休息及煮食過後，更可環曉水塘走走，十分悠閒。周邊配套設施有燒烤爐、檯、櫈、晾衫架等，此外，因受季節性水源影響，營友只可採用溪澗水！值得留意的是，營地洗手間是旱廁，用唔慣的朋友可能未必適合。

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因鄰近流水響水塘，在營地附近也可以瓜賞湖光山色。(圖：stellawan9596@IG)

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圖：漁農署

4.黃石營地

黃石營地交通方便，位於黃石巴士總站對上，在營地可遠望高流灣、塔門、大灘海，景色一流。由於營地距離西貢市中心較近，大家可以先到市中心買新鮮海鮮，再帶來烹煮。由於營地光害少，更會不時看到月亮及滿天繁星，此外，更可在營地對出的碼頭釣魚，活動十分豐富。營地提供標準洗手間設施，另有涼亭、燒烤爐、檯、櫈等等，是新手營友的方便之選。這裡提供約10個營位，每逢假日，露營人士非常多，大家同樣要提早霸營位！

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(圖：alfred5138@IG)

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(圖：漁農署)

5.荃錦營地

位於大欖郊野公園內的荃錦營地，鄰近荃錦郊野公園管理站、甲龍古道及荃錦自然教育徑，環境清幽而林木茂盛，營友在這可以俯瞰荃灣及青馬一帶景色，而旁邊亦是大帽山，體力夠的話可步行到大帽山欣賞更高景色。營地設施有齊燒烤爐、檯、櫈等，附近同時有旱廁及流動廁所，水源則可取自水喉，十分適合露營新手。

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因鄰近大帽山，營地有時也見大霧。(圖：imsamcheung@IG)

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