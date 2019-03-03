【台灣嘉義】荒廢鐵軌丶星空玻璃屋…盤點13個森系打卡呃Like絕景

久居都市、每天都在高樓間流竄的你是否懷念着大自然原始的美麗？徜徉在林海間，吸收芬多精之餘感受着大自然帶給你的寧靜是多麼的愜意！台灣的南部擁有許多原始的美麗，這次要來介紹的是嘉義13個自然系美景，快跟着小編投入自然的懷抱吧！

1. 得恩亞納

斜頂式木屋、繽紛小屋錯落山間，恍若遺世的美麗村落。在嘉義阿里山鄉有台灣版合掌村之稱的小聚落，位處深山中，就像與世隔絕的秘境，那裡就是「得恩亞納」，是鄒族早期祖先的舊址。經過完整重建的部落如今規劃完善，得恩亞納路口的石碑甚至記錄着部落的故事。

按圖看有台灣版合掌村之稱的「得恩亞納」聚落▼

2. 眠月線

眠月線擁有一個詩意的名字，在921大地震後道路毀損至今。這讓眠月線成為一處失落的神祕國度，也是許多登山愛好者探訪的目標，途中需經過多處險惡的路況，但杳無人煙的森林裡能看見的美麗也是無與倫比。(提醒大家路況不佳，行前需要經過訓練並穿載專業裝備)

按圖看成為了失落的神祕國度的「眠月線」▼

3. 嘉義新港稻田

稻田是台灣另一種美景，栽種時的一片翠綠到收成時金黃的飽滿，這是僅有沿着高速公路，越往南開才越能看到的，質樸簡單又令人感嘆的風景。

稻田是台灣另一種美景（bartpinyao@instagram）

4. 中埔落羽松

台灣除了中北部大家耳熟能詳的落羽松景點之外，其實在南部的嘉義也有一處落羽松秘境，位於中埔鄉嘉134線的道路旁，每到秋冬時，大片的綠樹將轉為浪漫的橘紅色，不過由於這片落羽松是私人土地，大家在影靚相的同時要僅記保持環境的完好與整潔。

按圖看嘉義中埔落羽松美景▼

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5. 多林車站

幽靜的多林車站位於得恩亞納部落附近，現在仍居住於此的住戶只有不到10戶，迷霧中的靜謐氛圍像是來到精靈的故鄉，停駛多年的火車與馬蹄形鐵軌彎道也是這裡最獨特的景象。

嘉義多林車站（chiu850904@instagram）

6. 聖塔山：寒溪呢

高海拔的聖塔山保持着山林原始樣貌，聳立在雲霧間充滿靈氣，也因此流傳許多神話和傳說，更被尊稱為聖山和大佛山。聖塔山現今已被規劃為一處腹地廣大的園區，進入園區一邊欣賞群山環繞，一邊漫步在人煙稀少的石階上，讓人感到身心平靜。雖然門票不算便宜（一般NT$220，約港幣＄56；敬老、團體、國小生NT$200／約港幣$51；停車費NT$50／約港幣$13)，但是這麼美麗的風景絕對超值！

按圖欣賞被尊稱為「聖山和大佛山」的聖塔山▼

太平雲梯、雲潭瀑布、華山小天梯、浪費星空玻璃屋，仲有…按圖看更多嘉義森系打卡絕景▼

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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】