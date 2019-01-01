【影相APP教學】教你擺Pose！網紅必備3大旅行影相APP

作為網紅，隨時隨地擺出各種Pose都是基本要求，可是對於遊客而言，打卡打了一整天，總會有江郎才盡的時候。不過，要keep住呃like的話，怎可以輕易放棄呢？今次特別為大家精選3個影相APP，不但提供多種濾鏡，而且還教你擺Pose，出發旅行前記得安裝APP以備不時之需！

手機有以下3個APP，隨時擺Pose無難度！(IG@mochispink)

01. Photo Pose

面對美景，有時候真的不知道擺甚麼姿勢才好，這個「Photo Pose」就幫到大家！APP內有大量拍攝姿勢讓用家參考，由男士、女士、情侶、團體照，就連孕婦、結婚拍攝姿勢都有，建議大家可在飛機上熟讀一下，一埋位自然可以「超模」上身，擺出各種Pose！可是，APP唯一缺點就是廣告太多，多得令人煩厭！

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02. Ulike

被譽為「手殘男友神器」，功能非常強勁，除了基本美顏和相片濾鏡外，此APP還提供大量姿勢讓人參考，每個姿勢更會對應各種情景，例如朋友影相、咖啡店、街拍、自拍、旅行等，總有一個啱心水！男友們亦不用怕蝕底，就算是「手殘女友」都可選APP內的男士姿勢，更可將男友拍成男神一樣！

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03. SOVS2

當用家設定好背景模式和構圖後，可以選擇一個適合自己的姿勢。SOVS2除了讓用家設定背景、構圖和拍攝姿勢外，APP內更有不同濾鏡可供選擇，拍照後可直接加上濾鏡，即時放上IG打卡。相比Ulike，SOVS2的姿勢不算太多，想要更多選擇就要付費，而且沒有示範圖，功能略為遜色。

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