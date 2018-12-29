【日本IG大熱】推介東京鐵路沿線七間Cafe　文青風少女粉任君選擇

到日本東京旅行時除了拜訪熱門景點，大家不妨到東京既有文青氣息、又不會人擠人的Cafe享受恬靜時光！一起了解當地極受歡迎的鬆餅、繽紛紐約冬甩、洛杉磯珍珠奶茶、原宿紅茶專門店，然後帶著朋友一起探索這七間地鐵沿線、在Instagram上極具人氣的東京Cafe 吧！

這家來自洛杉磯的珍珠奶茶店，是荷里活咖啡店Alfred Coffee的姊妹店（Facebook@alfredtearoom.aoyama）

編輯精選的東京Cafe

1. Fuglen Tokyo

首先來到IG用戶打卡必去的區域──東京原宿站！Fuglen Tokyo 位於代代木公園旁，是間日韓系Cafe，店舖門口採用白色風格，簡單又舒服。不管是平日或假日，都可以看到不少外國客人到訪～這間Cafe除了環境舒服寫意，咖啡也是非常有名！

按下圖看Fuglen Tokyo的店內裝潢、餐牌及商品吧▼

營業時間：星期一二8:00-22:00、星期三至五8:00-19:00、周末9:00-19:00（咖啡店晚上變為酒吧） 地址：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目16-11 交通：搭地鐵至代代木公園站，再步行6分鐘

2. Alfred Tea Room Aoyam

這家來自洛杉磯的珍珠奶茶店，是荷里活咖啡店Alfred Coffee的姊妹店，從青山表參道上放眼望去找到最粉嫩的店就是了，非常好認！

這家分店有別於新宿店，只賣珍珠奶茶系列茶品，除了引進洛杉磯超人氣的珍珠奶茶及珍珠草莓奶茶，更加入了日本限定茶葉商品，讓茶香味更上一層樓。小編來到日本之後就直接愛上烘焙茶，獨特的味道讓人一喝就上癮，私心推薦給大家！

按下圖看Alfred Tea Room Aoyam的店內裝潢、餐牌及茶點吧▼

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這家店的用心，擺設出處處充滿巧思，身心需要被洗滌時，小編推薦來這裡療癒一下！店內還有販賣許多卡片、杯子、帆布包等商品，如果理智不堅持住，真的會被燒的體無完膚啊～點完餐就趕緊到座位區，與姐妹來一場輕鬆的下午茶約會吧！

營業時間：9:00－21:00（不定期休假） 地址：青山本店 東京都渋谷区神宮前5-51-8 ラポルト青山 1F/2F 交通：搭地鐵至表參道站，再步行 5分鐘

3. Tea Stand Nana

這間是近期內在原宿詢問度最高的打卡飲品店，喜歡紅茶的朋友，可以到這間店品嚐各國紅茶！

創辦人是一個紅茶職人，店內大約有50種來自世界各地的紅茶，因為老闆希望每天都能和顧客分享不同味道的紅茶，讓客人一星期七日都能體會到不同的風味，所以把店名取為Nana（日文是7的意思）。

Nana每個月會輪換不同口味的茶葉，都是以錫蘭紅茶為基底，再調和不同的花果香，也會不定期推出不同的限定商品！

按下圖看Tea Stand Nana的裝潢風格及甜品吧▼

營業時間：平日11:00-19:00；周末11:00-18:00 地址：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目14−3 交通：搭地鐵至北參道車站，再步行5分鐘

4. Milk 生クリーム專賣店

看到店名Milk，就知道這間店主打生乳甜品，這是全日本第一家鮮奶油專門店，使用北海道根釧地區產的特濃牛奶，濃郁的奶香、甜而不膩的味道，讓日本人也難以抵擋，為它瘋狂排隊搶購。

Milk這間店大膽地將選用鮮奶油為主角，但Milk的確做到了清爽不膩的口感，因此吸引了大批的死忠粉絲。

另外這間店每個人低消是一份餐點，不管飲料或是甜品都可，在東京目前也有好幾間分店，挑選一家自己最方便到達的分店，一起品嚐史上最不膩口的鮮奶油甜品吧！

按下圖看Milk 生クリーム專賣店的裝潢風格及必試甜品吧▼

營業時間：11:00 – 18:00 地址：東京都渋谷区神宮前3-25-18 原宿JUSTIN 交通：搭地鐵至原宿站，再步行約2分鐘 最低消費：一份餐點，甜點或飲品皆可

5. Hachikuma Café はちくまカフェ

Hachikuma Cafe位於池袋Sunshine City附近巷子內，因為老闆是小熊維尼粉絲，所以這間鬆餅店的名字有蜂蜜熊的意思～店內除了售賣小熊維尼鬆餅外，還有店家特調的各式飲料，為顧客提供不同選擇。雖然小小的店面又藏身在巷弄間，不是很起眼，但一走進就會馬上被可愛溫馨感包覆～

按下圖看Hachikuma Café はちくまカフェ的裝潢風格、飲品及小熊維尼鬆餅吧▼

營業時間：平日11:30－18:30（星期四休息，週五至19:30）；周末11:00－18:30（週六至19:30） 地址：東京都豊島区東池袋3-11-3 ハッケンハセガワビル1F 交通：東京地鐵丸之内線池袋站29號出口，步行8分鐘

6. Mr.Friendly Café

代官山是日本人評選最理想住宿的地區第一名，也是文青Cafe的集中地。小編這次要帶大家來尋找一間深藏於小巷內的超可愛Cafe──Mr.friendly！Mr.friendly的開店初衷是：「傳遞這個世界所有開心的事！」期許不論任何人都能好好相處，就像孩子的世界一樣單純。

色彩繽紛的Mr.friendly裝潢其實大多採用對環境友善的建材，店內的沙發坐墊套則用牛仔褲改造，非常有特色！

真心推薦大家來代官山時，一定要來拜訪一下Mr.Friendly。

按下圖看Mr.Friendly Café的裝潢風格、周邊商品及必試雞蛋糕吧▼

營業時間：11:00-20:00（新年期間定期休息） 地址：東京都渋谷区恵比寿西 2-18-6 SPビル 1F 交通：搭東急東橫線至代官山站，再步行3分鐘

7. Dumbo Doughnuts and Coffee

Dumbo是位於麻布十番的超人氣紐約冬甩，小小的店面只有六個座位，等待時間經常比用餐時間還要長，幸好店內有提供外帶服務，讓大家不需要等待用餐的民眾，還可以帶回家與家人好友分享。由於冬甩都是現場製作，所以也不太會有缺貨的情形，只是需要一些耐心等待。

雖然店內飲品選擇只有咖啡，但都是嚴選京都知名的%Arabica咖啡豆，所以品質非常好，喝起來很順口，還可以中和一下冬甩的甜，根本絕配啊！

按下圖看Dumbo Doughnuts and Coffee的裝潢風格、餐牌及人氣冬甩吧▼

營業時間：9:00-19:00 地址：〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目17−6 交通：搭地鐵南北線到「麻布十番駅」 1 號出口，馬上右轉進巷子，於第二個巷口右轉即可抵達

看到那麼多間特派小編幫大家在東京四處搜集的 東京Cafe ，是不是應該趕快訂票飛來東京了！趕快來拍美照、打卡一波吧！

【本文獲「KKday」授權轉載。】