【日本美食】草莓控注意！東京3大士多啤梨自助餐

踏入日本士多啤梨旺季，遊日又怎可以錯過這個大吃特吃的好機會？如果你都是草莓控的話，以下3間東京的士多啤梨任食自助餐定滿足到你！大家準備好未？

01. Alice's sweet tea party by Junji Tokunaga

士多啤梨本來已經夠少女，還以「愛麗絲甜蜜茶會」為主題，簡直是少女心大爆發！這個由東京灣洲際酒店舉辦的「Alice's sweet tea party by Junji Tokunaga」其實早2年已經推出過，由於反應熱烈，因此今年再接再厲！大家可別看少這個士多啤梨自助餐，因為自助餐由獲獎無數的主廚德永純司一手包辦，2015年更代表日本在國際大賽 World Pastry Cup 奪得銀獎，可知自助餐的質素一定有保證。

「愛麗絲甜蜜茶會」的甜點種類選擇多，難怪成為一眾女士必食士多啤梨自助餐之一。（圖片來源：官方網站）

「Alice's sweet tea party by Junji Tokunaga」 地址：東京都港區海岸 1-16-2 東京灣洲際酒店 Park Lane（InterContinental Tokyo Bay） 供應日期：2月6日至3月27日 供應時間：12nn - 2pm 價錢：Dessert & Lunch buffet 4,500 日圓（約322港元） 交通：山手線濱松町站，步行約10分鐘

02. Strawberry CATS Collection

向來Hilton Tokyo Marble Lounge的士多啤梨自助餐都極受歡迎，就算預早訂位都常遇爆滿情況，今年更以「Strawberry CATS Collection」為主題，相信除了草莓愛好者之外，愛貓人士也不會錯過。遊走在巴黎的可愛貓咪，配上一款又一款的鮮紅士多啤梨甜品，極吸引的草莓撻、草莓芭菲等，美味之餘亦非常呃like，女生們又怎可錯過這個打卡機會？

在可愛貓咪的配襯下，紅紅的士多啤梨甜點看來更夢幻！怪不得每年自助餐一推出就火速fully booked！（圖片來源：官方網站）

「Strawberry CATS Collection」 地址：東京都新宿區西新宿 6-6-2 東京希爾頓酒店Marble Lounge 供應日期：即日至5月 供應時間：2:30pm - 5pm、3pm – 5:30pm 價錢：成人星期一至五 3,900日圓（約270港元）、4 - 12 歲兒童 2,500日圓（約 173 港元）；星期六、日及假期 成人 4,050日圓（約 280 港元）、4 - 12歲兒童 2,600日圓（約 180 港元） 交通：東京Metro丸之內線西新宿站或都營大江戶線都廳前站地下通道直達；或JR山手線新宿站，步行約10分鐘

03. Strawberry Sweets buffet

東京港麗飯店（Conrad Tokyo）的「士多啤梨甜品自助餐」，採用了大量當造的士多啤梨製成各式各樣的甜點和鹹點，如英式的士多啤梨scone、比利士窩夫、法式蟹肉Eclair、炸魚薯條、紅菜頭士多啤梨凍湯等，不是一味的酸甜，還有鹹甜讓你食得飽足！

除了滿滿的士多啤梨甜點之外，自助餐還提供不同的鹹食，就算不太好士多啤梨還有其他選擇。（圖片來源：官方網站）