【韓國京畿道】四季都有慶典！《雲畫的月光》取景點：晨靜樹木園

到韓國旅遊，除了追星、購物、美食、歷史踩點，也別忘了有許多景點能夠踏青！今天就要介紹給大家長久以來韓綜、韓劇、電影喜歡取景的「晨靜樹木園（아침고요수목원）」，在這裡拍攝過的節目包括《無限挑戰》，以及從《原來是美男》到《學校2017》、《雲畫的月光》，再到這兩年的《不是機器人啊》、《你的管家》、《Lovely Horribly》… 等來這取景過。

「晨靜樹木園」是個四季都美的地方—— 春、夏百花齊放；秋紅、冬白，千萬不要以為這個踏青的景點到了冬天會看起來單調、死氣沉沉，冬日的晨靜樹木園，特別是下雪的時候，白雪皚皚，彷彿踏入了奇幻電影中的雪之國度！而官方也在不同的季節準備了不同的慶典，與遊客共享這片美麗的景色：

▼▼冬天的「五色星光庭園展」燈光秀，各色燈泡齊亮、美不勝收！！（按圖放大）▼▼

除了花，「晨靜樹木園」也設立了許多不同風格的造景 —— 傳統韓式庭園、傳統民間韓屋、教堂……等，絕對是個讓你逛到欲罷不能的地方！那麼，有哪些必逛的區域呢？推薦給大家：

千年香：可以說是「鎮園之樹」的一株檜木，四季長青，是園內著名的景點之一。

曙華淵 (池庭園)：韓式庭園，其中一座韓式涼亭是朴寶劍與金宥貞《雲畫的月光》取景處。

木槿花園：木槿花是韓國的國花，在這一區有超過250個不同品種的木槿花作展示，在夏季木槿花節時格外美麗！

針葉樹庭園：超過20種的針葉樹，還有小型鐵道，很受孩子們的歡迎！

故鄉家庭園：離入口不遠，非常樸實的傳統茅草屋，旁邊還可以看到各式大小的醬缸，非常具有韓國鄉土風情。這裡也是園區最早迎來春天的地方喔！