【韓國京畿道】四季都有慶典！《雲畫的月光》取景點：晨靜樹木園

到韓國旅遊，除了追星、購物、美食、歷史踩點，也別忘了有許多景點能夠踏青！今天就要介紹給大家長久以來韓綜、韓劇、電影喜歡取景的「晨靜樹木園（아침고요수목원）」，在這裡拍攝過的節目包括《無限挑戰》，以及從《原來是美男》到《學校2017》、《雲畫的月光》，再到這兩年的《不是機器人啊》、《你的管家》、《Lovely Horribly》… 等來這取景過。
「晨靜樹木園」是個四季都美的地方—— 春、夏百花齊放；秋紅、冬白，千萬不要以為這個踏青的景點到了冬天會看起來單調、死氣沉沉，冬日的晨靜樹木園，特別是下雪的時候，白雪皚皚，彷彿踏入了奇幻電影中的雪之國度！而官方也在不同的季節準備了不同的慶典，與遊客共享這片美麗的景色：
左上：春 / 右上：夏 / 左下：秋 / 右下：冬季「五色星光庭園展」（圖片來源：「晨靜樹木園」官網）
春：春華慶典
夏：玫瑰、繡球花、木槿花節
秋：菊花、楓葉節
冬：燈光秀「五色星光庭園展 (Lighting Festival)」，各色燈泡齊亮、美不勝收。
▼▼冬天的「五色星光庭園展」燈光秀，各色燈泡齊亮、美不勝收！！（按圖放大）▼▼
除了花，「晨靜樹木園」也設立了許多不同風格的造景 —— 傳統韓式庭園、傳統民間韓屋、教堂……等，絕對是個讓你逛到欲罷不能的地方！那麼，有哪些必逛的區域呢？推薦給大家：
千年香：可以說是「鎮園之樹」的一株檜木，四季長青，是園內著名的景點之一。
曙華淵 (池庭園)：韓式庭園，其中一座韓式涼亭是朴寶劍與金宥貞《雲畫的月光》取景處。
木槿花園：木槿花是韓國的國花，在這一區有超過250個不同品種的木槿花作展示，在夏季木槿花節時格外美麗！
針葉樹庭園：超過20種的針葉樹，還有小型鐵道，很受孩子們的歡迎！
故鄉家庭園：離入口不遠，非常樸實的傳統茅草屋，旁邊還可以看到各式大小的醬缸，非常具有韓國鄉土風情。這裡也是園區最早迎來春天的地方喔！
左上：《雲畫的月光》/ 右上：《不是機器人啊》/ 左下《Lovely Horribly》/ 右下《你的管家》（圖片來源：戲劇節圖、「晨靜樹木園」官網）
其他還有天空庭園、月光庭園、仙女池… 也都非常的熱門，還有不少家庭會在清晨廣場野餐呢！下次到韓國想要踏青、吸收芬多精，並體驗韓劇場景，就來「晨靜樹木園」吧！
「晨靜樹木園」景點資訊
韓文地址 (舊) ：경기도 가평군 상면 행현리 623-3
韓文地址 (新) ：경기도 가평군 상면 수목원로 432
中文地址 (新) ：京畿道加平郡上面樹木園路432
電話：82 1544 6703
營業時間：園區全年無休，園內商店視各商店而定
入場費：₩ 9,500 (成人) / ₩7,000 (青少年) / ₩6,000 (兒童)
交通資訊：
於地鐵龍山站/清涼里站搭乘 ITX 青春列車至「清平站」下車，於2號出口前公車站搭乘加平觀光循環巴士 (A路線) 至晨靜樹木園下車。
搭乘地鐵至上鳳站轉搭往春川的京春線地鐵至「清平站」下車，於2號出口前公車站搭乘加平觀光循環巴士 (A路線) 至晨靜樹木園下車。
園區地圖（圖片來源：「晨靜樹木園」官網）
【本文獲「Kpopn」授權轉載，原文：【京畿道】跟著《無挑》、《雲畫》到晨靜樹木園吸收芬多精！】