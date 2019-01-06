【沖繩國際通】吃貨必去！琉球王國市場食盡新鮮水產、黑毛和牛

你以為國際通只有「歐咪阿給」（編按：日文伴手禮「 御みやげ」的台灣譯音）嗎?還是只有土產、伴手禮嗎?國際通又一新據點讓國際通不再只是觀光大道！2018年12月1日正式開幕、藍色招牌
象徵這個海島的琉球王國市場，明顯又有特色，位於國際通麥當勞旁、卡樂比薯條對面，位置明顯方便，想體驗獨特食物與傳統文化，絕對不能錯過。
文章/圖片：郭妹(郭聖馨)、沖繩 彭大家族自助錦囊
逾50家商店
這裡有日本獨特的食物、傳統和文化，於2018年12月1日(星期六)開幕，一共有50家商店，不光只有沖繩的食物，亦有好多日本的美食，你認得幾種？
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國際通新據點琉球王朝市場，讓旅客體驗獨特食物與傳統文化。
營業時間從上午11點到晚上11點，好長的營業時間(辛苦了!)旅客什麼時段來都不怕沒東西吃，只怕你選擇障礙，而我本人就是了。
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一進門第一攤就讓人瘋狂了吧! 是厲害的牛肉啊!
室內空間有冷氣很舒適，用餐區為站式，有一種置身室內祭典的fu(編按：fu有感覺的意思)。不怕颳風下雨，再冷再熱，都可以安心用餐了!而且這樣真好，不會有賴著不走的人，讓每個想吃美食的人都有位置可以用餐。
用餐區為站立式。
新鮮水產選擇多
另外一邊是海鮮販售，如果你住的是民宿或公寓式酒店有廚房，可以買些海鮮回去唷!不用跑漁港也可以賣到厲害又便宜的漁獲!
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大家可以買些海鮮回去唷!
同場加映：兒童專區
有一小區兒童專區，媽媽可出招，不乖乖吃飯就不給你玩唷！
【琉球王國市場】
營業時間：1100~2300
官網 https://r451market.jp/
臉書粉絲頁 https://www.facebook.com/ryukyuoukokuichiba/
交通資訊：
單軌牧志站下車往縣廳前方向
步行約5分鐘
在國際通麥當勞隔壁
卡樂比薯條對面
停車資訊：
周邊巷弄內有很多收費停車場
【本文獲「沖繩 彭大家族自助錦囊」授權轉載】