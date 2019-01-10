【日本彩妝好物】一分錢三分貨？細數日本平價開架彩妝品牌

日本開架彩妝一向出名好用又便宜。介紹幾個心水牌子之前，大家又知不知道什麼是開架呢？

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

撰文：愛女郵

日本開架彩妝向來是港人旅行目標之一（網絡圖片）

開架式，顧名思義就是敞開式的貨架擺放，就像超市的感覺。和專櫃不同，不需要你跟櫃檯小姐說，再等她拿產品給你。相反，你可以隨意拿取。與專櫃產品相比，開架式商品沒有商品講解或服務。原來開架一詞最早出現於台灣，通過綜藝節目《女人我最大》而生的一詞。開架商品總體價格比專櫃低，有時低很多。一般開架式是走類似SASA，屈臣氏，或是國外一些藥妝店。台灣有康是美、寶雅和日藥本鋪等。香港則是SASA，日本就是松本清或唐詰柯德之類的。

CANMAKE

品牌創立已過三十年。包裝可愛，每季都會出新品所以種類非常多，而每次都會造成日本美妝界話題。

人氣商品：棉花糖粉餅是大家不斷回購的產品。

CANMAKE（官網圖片）

Cezanne

四十年品牌，包裝雖然樸實，但價格比CANMAKE更平，也非常好用。

人氣商品：粉色控油base，胭脂，通常都不過是5－600日元。

Cezanne（官網圖片）

Chifure

品牌建立於1947年，以「平實價錢提供安全化妝品」為理念。

最具人氣商品：HK$21的唇膏，質地和一般價格的唇膏無差別。

Chifure（官網圖片）

Kate

日本美妝集團Kanebo的旗下品牌，眼線、眼影這類眼部產品特別好用。

Kate（官網圖片）

Intergrate

日本美妝集團shiseido資生堂旗下品牌，小松菜奈代言令人印象深刻。包裝均以紅色為主，粉餅及眼影類是熱賣商品。

Intergrate（官網圖片）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「五個大受歡迎的日本日本開架彩妝一向出名好用又便宜化妝品」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）