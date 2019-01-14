【深圳民宿推介】純白控注意！3大深圳人氣簡約民宿

由於深圳民宿價錢便宜，加上CP值超高，近年成為港人出行最愛目的地之一，想來個兩日一夜快閃之旅？還不快點訂房！以下3大純白簡約民宿，不論是閨密還是情侶都非常適合！

01. 藝棧ARTINN

這間位於深圳大鵬的「藝棧」人氣極高，就在東門區、老街一帶，位置方便，由於外表設計非常型格，就算不是住客都會特意過來打卡「呃like」。民宿提供室外游泳池、花園、露台及Wi-Fi等設施，無論是那個角落都可以成為拍照熱點。

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外表設計非常型格，內部設計走簡約路線，成了不少年輕一代的出行之選。（圖片來源：archdaily）

02. Mika's House

近年流行半空落地大玻璃的酒店，不少網紅都紛紛拍照上載instagram，不過以落地大玻璃為賣點的酒店實在太貴，反而不少深圳民宿都紛紛推出平民版。就好像這間鄰近萬象城的「Mika's House」，半空落地窗客房成了人氣之選，房價只是三百幾人民幣左右、價錢便宜，仲要位於大型商場圈內，包括：萬象城、KKMall、東門商圈等，佔盡地利，最適合閨密出行兼shopping。

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民宿大走北歐風格，位於羅湖中心區域，交通方便。（圖片來源：小紅書）

03. 酥心SUSUM

這間「酥心SUSUM」可說是一間綜合型民宿，三層高的別墅佔地1萬多呎，除了有房間出租外，更有空間出租作閨密下午茶聚會、舉辦私人Party等用途。民宿共有3間主題房間，分別是粉紅少女風、希臘風及日式風，大家可選擇心水房間入住。最特別的地方是，民宿有時會舉辦不同類型的工作坊，如韓式插花工作坊、Ukulele課、烘焙課、攝影課、茶道等，如入住期間有空可以參與一下，留意須另外收費的。

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