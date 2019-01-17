【北海道住宿】登別溫泉旅館「瀧乃家」　未入住先歎日式點心綠茶

在登別有很多林林總總，各種價位級數的溫泉旅館，大多數都有提供一泊二食。在云云的選擇中，我們選了中高價位的瀧乃家作為我們Pre Honeymoon 的第一站。

文：PianoGigi

瀧乃家距離登別溫泉巴士總站約5分鐘路程，如果在登別溫泉中央站下車，更只需走兩步便到達瀧乃家的正門。這是瀧乃家的正門，旅館主樓是一棟4層高的建築。光是門口已經很有日式庭園風味，不失為一個拍照的好地方。

我們沿著走廊一直走，走到以下的位置，便發生了上一篇提過的白痴到不行的事。拖著行李箱走到下圖這個位置的我們在想，門口呢？門口在那？在那裡Check in呀？然後我們又回頭走到停車場那邊找門口。

最後我們又走到這個位置才看到門口是在左邊黑色木色的那個，明明就有塊地毯在門前嘛，怎麼我們完全沒有留意到，直到我們懷疑那是一道門後走近，它便自動開門了。

最後我們又走到這個位置才看到門口是在左邊黑色木色的那個，明明就有塊地毯在門前嘛，怎麼我們完全沒有留意到。（PianoGigi攝）

由於我們到達時還未到入住時間，所以暫存行李後便離開，3點多回來才辦Check in 手續。我們是透過Japanican訂房的，到達旅館才付費用，正確來說應該是Check out 時才付費。辦理手續時旅館職員細心為我們介紹登別的景點，講解溫泉禮儀。由於我們訂的是一泊二食的套餐，在入住時便要確認晚餐的時間及晚餐的主菜，是晚主菜有牛扒及毛蟹兩個選擇，我們各選了一個。辦好入住手續後職員便帶我們到休息室，奉上綠茶及點心。

點心是紅豆糕，少甜重紅豆味，綠茶茶味濃沒太多苦澀味，在這個看著一片綠樹花園的休息室喝口荼，吃吃點心，已令人放鬆不少，感覺像來渡假。休息室24小時開放，空間很大而且舒適，有咖啡或茶等熱飲供應，也有少量小吃。休息室外是個日式庭園，本來是開放給住客的，但可能雨天關係未能開放。

點擊圖片看清休息室環境、茶點！

我們喝過茶，休息一會兒後職員便帶我們到房間，順便介紹一下旅館設施。旅館的最低層及最高層都公眾溫泉，女湯及男湯都在同一層，5樓的是小型露天風呂，B2的是有室內及室外的大浴場。餐廳在B1，晚餐及早餐都在這裡（最初我們還以為是會在房間內晚餐的），旅館有兩部升降機，但要注意兩部停的樓層不一樣。

旅館的最低層及最高層都公眾溫泉，女湯及男湯都在同一層，5樓的是小型露天風呂，B2的是有室內及室外的大浴場。（PianoGigi攝）

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：[北海道]登別溫泉鄉瀧乃家: 天堂級的享受】

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