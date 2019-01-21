【澳洲珀斯】親子遊必到景點企鵝島　親近大自然睇全世界最細企鵝

伯斯（珀斯）附近有兩座島，車程1hr內可到搭船處。 1. Penguin Island 顧名思義要看企鵝 （全世界最小品種little Penguin），我們選擇的行程包含搭玻璃船看海獅的行程．島上最令我驚豔的是看到近百隻鵜鶘 Pelican的壯麗景觀。2. Rottnest Island 要造訪全世界唯一且最小品種袋鼠，超可愛的短尾袋鼠Quokka，我們選擇自行車加拖車載著兩寶環島，6小時的高低起伏公路之旅，能夠一邊運動，一邊欣賞海灣風景，選個喜歡的地方停車去浮潛，也遇見好多Quokka，真是充實的一天。

文：gi39

Penguin & Sea Lion Cruise＋Discovery Centre for the penguin feeding

這次西澳之旅全程租車，到伯斯的第一天就到Rochingham的Air B&B住宿一晚，準備第二天玩Penguin Island～

*Air B&B: Secrets at Shoalwater 這是我第一次使用airbnb住宿，很推這間民宿，主人很熱情，跟我們分享了前院種的蔬菜與香料，廚房的配備齊全，方便我們料理超市買的牛排，冰箱也備好早餐食材，設想很週到，還送了一瓶welcome wine。

行程介紹：島出發先開船到附近小島看海獅，透過玻璃船底可以觀看隨波逐流的大片海草。

點擊圖片放大，看看玻璃船底景觀及沿途風光！

雖然到訪時是夏天，但12月初的天氣仍然非常涼，一件防風簿外套加棉質運動長袖衣，海風吹來仍感到冷。

40分後的遊船後會抵達企鵝島．碼頭與棧道上迎接我們的是密密麻麻的鳥屎，還有海灘邊無數的海鳥．島上的Penguin Discovery Centre很迷你，原本以為遊客有機會體驗企鵝餵食，但實為管理員介紹與餵食。整個企鵝不大，大概40分鐘就可以走完．原本夏天的時間來，計劃要浮潛，但氣温10幾度加上海風無敵大，冷到我們只能泡泡水。

點擊圖片放大，看看全世界最小品種little Penguin及欣賞企鵝島沿途風景▼▼▼

沿著木棧道走，除了不怕人的海鳥到處都是，爬上頂端向下俯看，數以百計的鵜鶘匯聚一起，之前只見過一兩隻本尊的鄉巴佬，頓時嘴巴都快合不攏了．因為鵜鶘大大的嘴巴與不怎麼活動的印象，當牠們成群飛過頭頂的景象，深刻落印心中。

因為鵜鶘大大的嘴巴與不怎麼活動的印象，當牠們成群飛過頭頂的景象，深刻落印心中。（gi39 攝）

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：西澳伯斯附近雙島Penguin Island+ Rottnest Island環島攻略】

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