【京都手信】抹茶控必買十樣土產　人氣傳統店家每個景點都有一間

身為抹茶發源地之一的京都，幾乎每樣京都手信都有抹茶口味可以選擇，可以說是抹茶控們的天堂！到底京都哪些抹茶手信最熱門呢？除了抹茶以外還有什麼京都有名的小吃呢？KKday整理出了十款有名的抹茶小吃和京都才買得到的傳統小吃，讓你回國後也能享用滿滿的京都風味！

1. 生八橋（八ッ橋）

來到京都，八橋可說是最常見的甜品了，八橋又分為硬燒八橋和生八橋。今天小編要介紹的是未經烘烤過的包餡生八橋，麻糬口感的煙韌外皮，裏面包着各式軟綿綿的內餡，一咬下甜甜的滋味瞬間在嘴裏溶化開，跟熱茶是絕配啊！

最熱賣的口味是抹茶外皮紅豆內餡，淡淡的茶香味中和了紅豆內餡的甜，不會太膩！那如果你是非常嗜甜的人，小編則私心推薦夏日限定的白桃口味！

▶︎ 小提醒：有些生八橋是會加入肉桂粉的，建議先試吃看看，再決定要不要購買

▶︎ 推薦店家：井筒八橋本舗（井筒八ッ橋本舗）清水店

今天小編要介紹的是未經烘烤過的包餡生八橋，麻糬口感的煙韌外皮，裏面包著各式軟綿綿的內餡，一咬下甜甜的滋味瞬間在嘴裡溶化開，（井筒八橋提供）

2. 抹茶生巧克力（抹茶生チョコレート）

說到生巧克力，應該會第一時間就會想起港人必買的Royce吧！不過，今天要介紹的是京都非常有名的伊藤久右衛門，一塊一塊長方形、像小冰磚一樣的抹茶生巧克力入口即溶，濃濃的抹茶香馬上在嘴裏蔓延開，超級好吃！

▶ 推薦店家：伊藤久右衛門 宇治總店

今天要介紹的是京都非常有名的伊藤久右衛門，一塊一塊長方形、像小冰磚一樣的抹茶生巧克力入口即溶，濃濃的抹茶香馬上在嘴裡蔓延開，超級好吃！（伊藤久右衛門提供）

3. 京ばあむ抹茶豆乳年輪蛋糕（バウムクーヘン）

這款超人氣的年輪蛋糕，內外都是濃濃的抹茶味蛋糕，中間一圈是豆乳口味，最外層更抹上了甜甜的抹茶糖衣，與一般外面常見的年輪蛋糕不同。柔軟綿密又扎實的蛋糕和綠白相間層次分明的外觀，讓人忍不住想切一塊來嚐嚐看！

▶︎ 小提醒：OTABE除了出產此款年輪蛋糕外，也有販售生八橋，評價很好。另外，關西機場也有販售「京」年輪蛋糕！

▶︎ 推薦店家：「京」年輪蛋糕 清水店（京ばあむ）

這款超人氣的年輪蛋糕，內外都是濃濃的抹茶味蛋糕，中間一圈是豆乳口味，最外層更抹上了甜甜的抹茶糖衣，與一般外面常見的年輪蛋糕不同。（「京」年輪蛋糕 Facebook專頁）

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