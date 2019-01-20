【日本交通】日本道路暢通無阻的秘密　大眾運輸優先的道路規劃

大家有沒有想過為什麼在日本坐路面電車時，不像香港的電車多停頓？原來因為日本在鐵路規劃時是以大眾運輸系統為優先。

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撰文：啤啤遊日本

日本的交通工具種類非常多元化，而且發達完善，因此旅客在日本自遊行非常方便。不知道大家有否發覺在日本乘搭公共運輸時感覺特別暢通呢？

原來日本大部分都道府縣都有實施名為「大眾交通優先系統」的措施，安裝在馬路上的感應器若知道公車準備駛至，便會延長馬路綠燈的時間或者縮短行人紅燈的時間，提升大眾運輸的效率。不過在等候過馬路的各位也不必擔心，這個系統會考慮實際路面情況運作才會啟動。

到日本自遊行時，旅客都喜歡透過乘搭公共交通工具來體驗一下當地人的日常生活，也可以用眼睛紀錄一下日本公車的眾生相，非常有趣！除了巴士、地鐵、電車等公車，現在為大家介紹一下日本的觀光列車，只要坐在車椅，一幕幕精彩的美景便如畫般在窗外呈現，輕鬆透過列車享受觀光旅程！

1．遊走田園氣息之間 －常陸那珂海濱鐵道

常陸那珂海濱鐵道。（《ひたちなか海浜鉄道》網站相片）

常陸那珂海濱鐵道是全程行駛共25分鐘的列車，列車部分路段會行走於田地之間，若碰上5月的稻田灌水農田活動，則猶如在水面上馳行般，很有田園氣息，而不同季節也可以觀賞不同的農田景色，例如是秋季的無邊稻草和春季的一片綠草。

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2．日式和西式的舊情懷 － 伊予灘物語之觀光列車

伊予灘物語之觀光列車。（JR四国《観光列車－伊予灘ものがたり》網站圖片）

伊予灘物語之觀光列車行走於松山至八幡濱，以夕陽為主題的車身由舊式列車改建而成，分別有日式和西式的設計，日式有特色的榻榻米，而西式便有懷舊座地燈，兩邊都充滿截然不同的懷舊風情

訪客可透過座位旁巨大的觀景窗遙望瀨戶內海的海天一色，每分每秒都像是一幅巨型自然畫作，同時也是四國唯一的美食列車，但注意必須預約。

3．太宰治書中的舞台 － 津輕鐵路

津輕鐵路。（tcn-aomori.com）

津輕鐵路是1928年開通的鐵路，全長20.7公里的路線橫越津輕半島，日本著名作家太宰治幾部小說都出現過津輕鐵路，包括了《雀》、《津輕》，令鐵路帶有淡淡的文學氣息。

列車更會依照季節改變主題，分別有冬季的暖氣列車、夏季的風鈴列車、秋季的鈴蟲列車等，櫻花期時會駛過滿佈櫻花的街道和公園，極具詩情畫意。

冬季時會化身成現在十分罕見的炭爐懷舊復古風暖氣列車，列車上還可以享受用炭火即時烤熱的魷魚乾，大家圍住炭爐聊天的情景十分溫暖。

4．自然景觀的巡禮－ 五能線

五能線是一條連接青森縣與旁邊秋田縣兩地的沿海鐵路，由於途中經過多個美麗景點而聞名，包括十二湖站的青池、白神、森岳及黃金崎等，途中還有海天一色的壯麗大海、以及海岸的奇岸異石，就像踏上了是一趟穿梭自然奇景的神秘鐵道。

車廂內的設施都非常體貼，每個座位旁都有極大的窗戶，讓遊客一路上能無遮擋的享受連串風景，部分車廂更是特別設計，椅子佈滿彩色繽紛顏色。

五能線。（jreast.co.jp）

5．漫遊秋田山明水秀 －秋田內陸縱橫貫鐵道

秋田內陸縱橫貫鐵道是從北秋田市鷹巢站、連結先北市角館站的小鐵道，途中經過的不同自然景觀風光如畫，包括了田園風光的農村地、河流之上的紅橋、峽谷之中的山林景等。

秋田內陸縱橫貫鐵道。（秋田内陸縦貫鉄道株式会社Facebook圖片）

在秋季時是特別受歡迎的鐵路遊之選，訪客可輕鬆感受到穿過漫山紅葉間的浪漫，欣賞到金黃色稻穗與遠方楓紅色山脈，猶如坐上開往仙境的夢幻列車。

秋田內陸縱橫貫鐵道。（秋田内陸縦貫鉄道株式会社Facebook圖片）

6．融合華麗工藝美 － 七尾線觀光列車花嫁暖簾

七尾線觀光列車「花嫁暖簾」是往來於金澤和倉溫泉駅之間的特色列車，紅色列車的外觀極具日本風情，還有優雅的花朵圖案，以北陸傳統工藝「輪島塗」及「加賀友襌」作主題設計，希望向訪客表達當地的工藝美。

車內的設計都是極具日本特色，天花都以花圖案作裝飾，當然不少得金澤的金箔作為點綴，呈現非常華麗的感覺。

七尾線觀光列車花嫁暖簾（JR西日本《七尾線観光列車花嫁のれん》網站）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「在日本乘搭公車感覺很暢通？大眾運輸優先的道路規劃」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）