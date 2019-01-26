【印度景點】穿越野獸環伺的森林　揭開印度神秘地區面紗

若然你不是非常沉醉於喜馬拉雅山山脈，或對少數民族很感興趣，大約不會知道印度有一個地方叫做色帕。這一個地方很少很少遊客涉足，互聯網上的中文遊記也欠乏。以下文章帶你親歷其境，感受作者和妻子的驚險之旅，和了解這一個地方的風土人情。

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撰文：安格斯的冒險日誌

在印度東北地區，有一個少有遊客到訪且有濃厚民族色彩和充滿野性的地方，而這個地方叫做－阿魯納恰爾邦，意為旭日之邦，而這個地方絕大部份民族是屬於蒙古人種而語言是漢藏語系的藏緬語族。我想大部份人應該也不知道或者了解印度竟然有一個這麼一個神秘的地方，除非你是非常沉醉於喜馬拉雅山山脈或者對少數民族感興趣，否則很難知道有這一個地方，何況是普通遊客呢？

不過阿魯納恰爾邦有着另外一個名字，名叫藏南地方。為何叫做藏南地方呢？因為這是中國和印度的爭議土地，中國認為這是西藏的土地只不過印度在非法霸占而已，所以中國和印度兩國曾因爭奪此地而在一九六二年發生過的短暫的戰爭，因為歷史的因素和英國人遺留下來的殖民地問題而導致還沒解決這一個糾紛。由於中國一直也不承認阿魯納恰爾邦是印度的領土，所以印度政府也嚴禁任何持有中國護照的人前往（包括香港和澳門護照）。也許你們會好奇為何我會這麼清楚有關這塊土地的事情？我的妻子Yaga正正是來自印度東北邦的Arunachal Pradesh阿魯納恰爾邦，是她告訴我很多關於她民族和她家鄉的事情。

色帕的尼西族小女孩。 Yaga曾和我說過阿魯納恰爾邦一共有二十六個民族，而她就是尼西（Nyishi）族，在阿魯納恰爾邦裏尼西（Nyishi）是一個數量比較多的一個民族，主要居住在東卡門縣、庫朗庫美縣、上蘇班西里縣、下蘇班西里縣和帕曾派爾縣。還記得Yaga告訴我許多關於她家鄉色帕的事情，這是一個少有遊客到訪的一個地方，所以在網絡上幾乎找不到相關的資料，不過我卻幸運地找到一些旅遊資料關於色帕，一名外國遊客形容色帕是一個狂野的地方。 這裏的尼西（Nyishi）男人身上佩戴着動物毛皮裝飾的刀，而且頭上的髮型也特別且形狀似犀鳥一樣，在尼西（Nyishi）語中,這一種髮型叫「padam」。不過遺憾的是這一種傳統的髮型正逐漸失傳，只有一些上了年齡的老人才維持着這一種髮型，普遍的尼西（Nyishi）年輕人也留着普通的髮型。當我看完這一個外國遊客對色帕的評價後，大大增加了我對色帕的興趣。

尼西男人身上佩戴着動物毛皮裝飾的刀，而且頭上的髮型也特別且形狀似犀鳥一樣，在尼西語中，這一種髮型叫padam。（作者提供）

我和Yaga在伊塔那噶逗留了數天後，並決定前往她的故鄉了。在我們出發之前Yaga的母親告訴我們要小心，因為她有着不詳的預感。本來從伊塔那噶去色帕的車程只需要六、七小時，但偏偏我們的運氣卻不太好，正值雨季來臨，我們的車輛因路段塌方而被逼停下來，而且許多碎石也從山上掉下來，我和Yaga只能躲在安全的地方等候。過了數小時後，車輛再一次行駛，我倆以為終於可以放鬆心情了，不過車輛竟然在森林停下來，司機下車檢查一下零件後無奈告訴我們因為機件故障的關係，車輛不能再行駛，而且其他車輛並沒有多餘的位置……

我們需要在天黑之前徒步到最接近的酒店集合和逃離這個森林。一位尼西（Nyishi）大姨和我們說我可不想在這森林裏渡過，這可是有野獸在晚上出沒的，聽後我牽着Yaga的手不斷地走，突然，前方傳來一陣尖叫聲，我和Yaga走上前去看發生什麼事情，原來一位印度大姨發現她身上有一只螞蝗在咬血，我才知道我們身處在螞蝗區域，Yaga她最害怕是螞蝗了，所以她讓我趕緊走，不要停下來。後來我和Yaga也不知道走了多久了，渾身全是濕透了，幾乎沒力氣再走下去，只能坐下來等待，剛好有一輛車經過並願意載我們離開這個森林，我和Yaga終於可以在車上休息了。

當車子在所謂的酒店停下來，我才知道原來酒店在阿魯納恰爾邦是指餐館的意思。吃過晚餐後，車輛來到某山谷中並行駛着，夜幕低垂，晚上大霧彌漫，能見度很低且沒有路燈，我心跳得很快，因為我害怕如果司機一不留神，我們全部人連車也會掉到山谷底，幸運的是司機擁有多年的駕駛經驗，最終我和Yaga也安全地到達色帕，雖然比原定的時間慢了很多，不過安全始終比較重要的吧。十二個小時的車程令我倆也累壞了，這一刻我只想儘快到達Yaga她親友家中休息，如果你問我對於色帕的第一眼印象，我只能說是眼前一片漆黑，因為這一天整個色帕地區都停電了，幾乎人影也看不到。

詭異的是有幾好輛車都因為能見度太低看不到前方的路而衝向山谷底，有的乘客受傷，最可怕是有一位司機當場喪生。這是後來Yaga的親友告訴我們那一晚發生的事，她那一位親友還以為我和她也出事了，整晚也在擔心我們……慶幸的是我和她也安然無恙。

色帕是東卡門縣的首府，也是我妻子的家鄉，而在色帕接待我倆是她的嬸嬸一家人，坦白說第一次去見她的親友難免會有些緊張，加上我又不太會說尼西語，所以只能靠我妻子來翻譯，但幸運的是嬸嬸的丈夫以前是英語老師，所以這幾天他也一直跟我聊天並教導我一些簡單尼西語。

在阿魯納恰爾邦裏，你會發現一個很有趣的現象，就是人們說英語比說印地語還要多，一般店舖、政府部門、路標什麼的也是用英語標示，而不是印地語。整個色帕不太大，只需一天時間便能全逛完，曾經在二零一一年的時候，因為在色帕發生一件事情而上到國際新聞，就是大約有七十人左右擠在木索橋抓昆蟲而發生橋梁坍塌，多人遭滿急河水冲走，造成六死、二十五人失踪。為何他們要抓這些昆蟲呢？因為這是他傳統飲食文化，這一種昆蟲在尼西語叫tari，就是那些所謂兜蝽，一般有兩種食法：第一種是除去這種昆蟲的所有手和腳，直接生吃，因為尼西族喜愛吃辣，當生吃的時候，蟲子體內會分泌一些液體從而刺激舌頭，感覺有一種辛辣的味道。第二種吃法是把這種昆蟲打成醬汁再加一些辣椒和香料來拌飯。

有一天，嬸嬸的兒子morray從外地回到色帕，剛巧他很熟悉附近的地方而且有空帶我和yaga，然後便駕着車帶着我、yaga、他妹妹lucy和他一位朋友一同前往某村子，一路上看到全是原始森林和村子，不過Morray都很小心翼翼地駕駛着，因為正值雨季，公路上隨時都有機會發生山泥傾瀉的可能，所以大家心情也很緊張直至到了目的地我們才鬆一口氣，Morray把車子停泊在一旁，然後向我們解釋我們先要穿過這座竹橋，然後在森林中徒步數小時才能到達那一個村子，我當然沒問題了，我只是有點懷疑Yaga她能否走過這座竹橋，因為這竟然是她第一次走這些竹橋。

這一竹橋比緬北克欽邦的那一種還要恐怖，加上強風的影響下，竹橋搖搖欲墜，我生怕自己會掉下去，趕緊牽着Yaga的手向前走，而Morray他揹着他妹妹走過去，幸好大家最終也順利到達橋的另一端，不過我們仍要在森林中徒步一段時間才能到達那村子，我們向着那村子的方向進發，雖然徒步對我來說是沒有問題，但我比較擔心Yaga和lucy的體能，始終他們是女孩子，所以我和她們說如果你感到疲倦的話，我們可以停下來休息。最令我驚嘆的是當我們走到接近那村子的時候，整個卡門河谷盡入眼簾，我們一鼓作氣到了村子才休息。這時候我問Morray這一村子的名字，他說是tayum村，許多村民世世代代都在這生活，從沒離開過這裏，所以當我一個外國人出現在這一村子裏，很多人也很好奇地看着我，弄得我好像是奇珍異獸一樣。

色帕附近的村子-tayam

我們本計劃返回原路並拿回車子，可是大家不想再走重複的路了，只好離開tayum村再走另外一條路回去取車，可是大家都不想走了，這時候快四點左右，Morray便提議他和他朋友回去取車，而其他人就在這等他們。過了兩小時後，只見Morray和他朋友一臉沮喪地回來，我心感不妙，Morray說那車子旁邊的公路有山泥傾瀉，車子駛不到過來，我們只能徒步回去色帕，因為這區域沒有任何電話訊號，所以不能打電話求救，我們只好硬着頭皮地走，最後在凌晨快一點的時候回到嬸嬸的家。

嬸嬸當然很生氣地罵我們去那了？為何這麼晚才回來，害怕我們發生了什麼事情，而嬸嬸的丈夫他看我們那麼晚還沒回來便帶了一些人去了附近的地方來尋找我們，還差一點驚動了警察，Yaga向嬸嬸說了今天所發生的事情後，嬸嬸才沒有這麽生氣，不過Morray卻沒這麽幸運了，他吃完飯後便要再回去那地方看着車子，而Yaga早就累到睡着了，而我就床上想着今天所發生的事情，我想永遠也不會忘記今天所經歷過的事情，因為真的是太難忘了！

如何前往阿魯納恰爾邦： 由於阿魯納恰爾邦首都伊塔那噶並沒有機場，而最接近阿魯納恰爾邦的機場是阿薩姆的古瓦哈蒂機場，從古瓦哈蒂機場能找到吉普車到伊塔那噶，需時八個小時而收費是每一個人1500印度盧比。 如何申請阿魯納恰爾邦旅遊許可證： 首先你要取得印度簽證，然後再尋找信譽良好的印度旅行社幫你申請旅遊許可證，你要把填好的旅遊許可證申請表格連同你的印度簽證和護照資料一併掃描到電腦再傳送到印度旅行社的郵箱中，而許可證的價錢為一百美金，有效期為一個月，一般四至五工作天便能收到。在之前我也說過因為是中印爭議土地所以並不接受中國護照申請，除了中國護照外，香港護照和澳門護照也包含在內，不過最新消息是現在台灣護照和BNO也不被允許。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「狂野色帕」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）