【日本旅遊】有歷史有溫泉仲有遊樂場？細數那些日本特色車站

日本鐵路發達，車站繁多，而且當中不少車站更因為自身特色而發展成旅遊景點。今次跟大家介紹有哪些日本特色車站！

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撰文：是日日本

香港政府在制定政策或下決定時，經常也會以影響的人數作為考慮因素，因此一些只佔少數的受影響市民便會成為犧牲品，只能無奈地只求多福。但這批市民的意願真的只是一堆數字嗎？所謂少數都是比較而得出，但看似無關痛癢的決定其實對市民卻是巨大的打擊，對生活質素更是造成極大影響。

在北海道紋別邵的白瀧車站因使用者數量極少，由1947年啟用至關閉從沒有設立站務員，後來政府更認為車站沒有乘客而打算關閉，後來調查竟發現一名女高中生每天都會在這裹乘搭列車回校上課，政府有見及此，竟卻採用了被認為「浪費成本」的處理方法，把車站啟用至女生高中畢業後，結果便在三年後才關閉。

女高中生原田華奈。（網上圖片）

【編按：後來NHK查證，其實「一人車站」是一個誤會，該車站除了原田華奈外，還有她其他同學使用，而且廢站也不是單純因為她的畢業，廢除無人車站的決定早已有討論。在居民的請願下，這車站還是繼續服務到她們畢業。】

日本的鐵路網絡非常發達，許多旅客除了自駕遊，更會選擇以鐵路遊來環遊日本，錯綜複雜的交通網絡下，衍生出多不勝數的車站，當中更不乏一些特色有趣的車站，令整個日本交通生色不少！現在為大家逐一探訪。

1．道後溫泉車站

道後溫泉車站（http://tc.tabirai.net）

是「道後溫泉」旁邊的車站，也是著名復古觀光車「少爺列車」的終點站，可以在這裏看到「少爺列車」掉頭的有趣情景，計多訪客都慕名而來，車站充滿了傳統西洋風情，由1911年建造的舊站復原而成，充滿明治時代的西洋式建築風格，夜間更會點燈，有著寧靜溫暖的氣氛。

2．卯之町站

卯之町駅（http://www.seiyo1400.jp）

卯之町站的附近是江戶中期到昭和初期各個時代的建築，包括有1770年建成的商鋪、江戶時代創建的旅館、酒坊、大正時代的教堂、利用舊民居改造的免費休息站等等，被列為重要傳統建築群保存地區，白色的牆壁和格子狀的窗戶充滿了該時代的特色，體現了當時的民間智慧。

3．刈谷高速公路休息站

Kariya Highway Oasis（Honda）

刈谷高速公路休息站是一個擁有遊樂場的有趣公路休息站，擁有號稱日本全國第三熱門的遊樂園，是愛知教育大學學生最常光顧的景點，因內裏的價格便宜而廣受歡迎。

在園內可以乘搭摩天輪觀賞周圍景色，還有各種有趣的遊樂設施，例如是適合小孩的小火車、旋轉木馬等，冬季的晚上更會點上彩燈，旁邊有價格便宜的新鮮農產品直銷場。

4．嘉例川車站

車站外觀（akarui-nouson.jp）

嘉例川車站是鹿兒島內最古老的木造火車站建築，1903年啟用至今已經歷了百多年的歲月，充滿著濃厚的歷史痕跡。

車站雖然外表古舊卻仍然運作中，是屬於JR肥薩線的其中一個停留站，非常受歡迎的特色古老黑列車「はやとの風」也會途經此地，車站裏面還保留了日式傳統的木椅、售票台，而小貓ニヤン太郎更經常懶洋洋的「駐守」，現在還擺放了筆記簿和印章，讓訪者能寫上字句、或以印章留念。

5．安心湯田站

安心湯田站是JR東日本北上線的車站，距今已有26年歷史，車站內因設有罕見的溫泉設施而聞名，是十分特別的車站，溫泉內還有趣地裝了依照火車進站時間而亮起的紅綠燈，提醒市民列車的情況。

車站的位置是豪雪地帶，因此旁邊附設有一間小雪屋，站內還設有古老的信號機，當電車即將到站時會發出通知的信號，附近是「湯田溫泉區」，溫泉資源十分豐富。

安心湯田車站（www.nishiwaga.biz）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「北海道的車站只為了一個乘客服務，還因她延遲了三年才關閉」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）