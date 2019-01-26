【Starbucks杯】最新款杏仁奶茶色星巴克杯　有型皮革杯套連手柄

如果韓國Starbucks剛推出的賀豬年「豬豬杯」不是你杯茶，那麼這款剛於1月22日推出的最新「杏仁奶茶」色系咖啡杯， 一定適合知性又隨意的你。今次新杯款式以淺杏色、米色、啡色及水磨石紋（Terrazzo）為主，自然而又充滿都會感覺。另外，最亮點要數「皮革杯套」，這款杯套連手柄，可以配大部份的 Starbucks咖啡杯、馬克杯一起使用，設計絕對有型，Fans不能錯過！

杏仁奶茶色是韓國女生近年大熱色系，感覺親切又自然。（圖：istarbucks.co.kr）

韓國女生大愛「杏仁奶茶色」

這款韓國 starbucks 新款咖啡杯主題是用作2019年送給友人的新年禮物，而選取了韓國女生大熱的「杏仁奶茶」色，令任何熱愛知性自然色系的女生也無法抗拒。

（圖片來源：Pinterest）

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至於今次令Fans眼前一亮的皮革隔熱杯套，設計耐用又十分型格，適合喜歡文創控用家，男生女生用都十分適合，而價錢又不是太昂貴，售12,000韓圜（約83港元），想入手的 Fans 要快快到韓國搶購了。

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