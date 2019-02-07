【情侶旅行】情人新年外遊注意！必學5大法則讓感情無限升溫

應該不少人會趁着新年連假，請2日年假製造9日長假出國旅遊行個大運！有旅遊網站曾做過訪問，發現有6%的受訪者與伴侶旅行後分手收場。日本人甚至有「成田分手」說，即情侶、新婚夫妻在蜜月後直接在機場分手。由此可見情侶一起外遊是一件多具挑戰性的事，如果不想甜蜜之旅變成分手之旅，不妨參考以下5大原則，外遊時時刻互相提醒吧！ （圖片來源︰Pinterest）

旅行猶如情侶關係的「照妖鏡」，在數天的相處中可能會看到交往數年也察覺不到的事。

01. 放下手機

在香港幾乎手機不離身的你，去旅行就應盡情放鬆一下吧！難得出外應該好好享受與另一半的時光，別再無時無刻回覆工作電郵或看社交平台動態而把伴侶冷落在一旁，會令對方產生「手機比我更重要」的感覺。

與另一半一起走遍世界各地是多麼幸福的一件事，別讓小事破壞你們的關係。

02. 切忌過分拍攝

國外有一個潮語叫「Instagram Husband」，指的是每個女生背後的男朋友／老公攝影師。女生去旅行想多拍點美照是可以理解的，但千萬不要過份要求另一半為你拍照，尤其是大多數男生都不太會掌鏡，這時候便要多體諒，避免因小衝突破壞愉快的旅程！

叫另一半幫你拍寫真照，倒不如多拍點兩人的合照留下溫馨甜蜜的回憶吧！

03. 事前定好花費責任

不管是情侶、朋友甚至是家族旅行，出發前大家必須在花費上定好共識。有些女生認為和另一半去旅行男方支付全費是理所當然，但有時候男方未必能負擔得起。結果整趟旅程可能會累積不少不滿，為了金錢而大傷感情絕對不值！

講錢傷感情，別讓自己淪為對方心中斤斤計較、小器吝嗇的另一半。

04. 尊重對方喜好

旅行是增加彼此認識的好時機，制訂行程時向對方分享自己的想法喜好，互相尊重、共同計劃令二人都滿意的行程。切忌在計劃時一直說「無所謂」，旅途中卻不斷不爽埋怨或一直嚷着走，這是非常扣分的！

「是但啦」、「你決定啦」聽得多真的會令人無名火起！

05. 製造小驚喜

相愛的人一起在異地遊歷是非常浪漫的回憶，情況許可的話不妨在旅途中為對方準備一些小驚喜。例如觀察對方的喜好並偷偷買下他想要的東西送他，又或是在房間作一些浪漫佈置等都是加分的貼心動作，絕對會令情人更愛你！

讓每一次的旅行都成為感情升溫的好機會吧！

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