【韓國櫻花2019】掌握全韓開花時間　首爾釜山賞櫻景點全攻略

到了三月底四月初，隨著氣溫的回升，賞櫻熱門地點韓國的櫻花、迎春花、山茱萸、杜鵑花等都會跟著遍地開花。KKday也特地為大家整理了最新版2019 韓國賞櫻指南，包括韓國首爾、釜山賞櫻的攻略。一次看懂韓國賞櫻時間、交通、首爾賞櫻一日遊推薦行程等資訊！

計劃三、四月出行到韓國的你，就要看看我們為大家介紹的幾個韓國賞櫻熱門景點。剛好計劃到首爾的你，如果又想去賞櫻，卻又不知道要去哪裡的話，去這些地方就對了！

韓國賞櫻時間預測表（香港01製圖）

一、首爾必去賞櫻景點、首爾賞櫻行程推薦

1. 汝矣島 여의도

汝矣島可以說是首爾賞櫻必到景回，以輪中路為中心的汝矣島櫻花路，可以說是首爾櫻花季的代表！環繞著國會議事堂，全長5.7公里的輪中路，每年一到春天櫻花開始綻放，便會形成一條長長的櫻花隧道。另外慶典期間，每天晚上也會打上五顏六色的燈光，跟白天的櫻花相比，夜晚的汝矣島卻也多了一份豔麗。

▶︎ 地址：首爾特別市永登浦區汝矣島公園路120 ▶︎ 交通方式： (1) 2號線唐山站，4號出口（較遠） (2) 5號線汝矣島站，5號出口（較遠） (3) 9號線國會議事堂站，1、6號出口（最近） (4) 可乘巴士到「汝矣島純福音教會」、「國會議事堂」站。

2. 南山公園 남산공원

首爾之旅必訪景點南山塔的所在地——南山公園，每年春天百花齊放之下，亦是個十分熱門的賞櫻景點。隨便一條登山步道都是賞櫻的絕佳地點！想要感受春天氣息的話，可以找半天到南山爬山踏青。

▶︎ 地址：首爾市龍山區南山公園路3號 ▶︎ 交通方式：地鐵4號線會賢站或明洞站下車後步行前往

3. 石村湖 석촌호수

就算對石村湖不太熟悉，但你一定聽過樂天世界。位於樂天世界旁邊的石村湖周圍共有1000多顆櫻花樹，在高樓矗立的蠶室地區，兩旁盛開的櫻花彷彿是一條神秘隧道！

▶︎ 地址：首爾特別市松坡區蠶室路148 ▶︎ 交通方式：2號線蠶室站2，3號出口

4. 慶熙大學 경희대학교

基本上只要到了春天，韓國各大校園都是不錯的賞櫻景點，但其中又以慶熙大學最為著名。以歐式建築著稱的慶熙大學，平常已吸引不少遊客前往。不過當櫻花一開時，卻又是另一盛況，除了觀光客之外，附近的中學也常會集體前往校外教學。

▶︎ 地址：首爾市東大門區回基洞 1號 ▶︎ 交通方式：地鐵1號線，123回基站，轉搭01綠色公車

5. 南怡島 남이섬

位於江原道的南怡島，因為處於比較內陸的位置，所以天氣比較冷，櫻花開放的時間通常也較首爾晚。順著水杉大道繼續往前走，就可以找到櫻花的蹤跡。

▶︎ 地址：江原道春川市南山面南怡島街1 ▶︎ 交通方式： (1)乘京春線地鐵或ITX青春至加平站，再轉搭加平觀光巴士或計程車前往 (2)乘南怡島接駁巴士

二、釜山必去賞櫻景點、釜山賞櫻行程推薦

1. 南川洞 남천동

首爾沒有人不知道汝矣島，在釜山你可不能錯過南川洞的櫻花。此處可是所有釜山人春季必訪的景點！位於廣安里與慶星大學附近的三益海灘公寓後面的這條櫻花道，每到春天總是吸引眾人到此賞櫻。若是沒聽過南川洞的話，甚至還會被懷疑是不是當地土生土長的釜山人呢。

▶︎ 交通方式： (1) 從地鐵站金蓮站5號出口，步行約12分鐘即可抵達(位於廣安里海水浴場右側尾端)。 (2) 從地鐵站南川站1號出口，步行約15分鐘即可抵達。

2. 東大新洞 동대신동

與南川洞並列釜山最佳賞櫻地點的東大新洞，雖然規模沒有南川洞大，但交通方便易找，又較少車輛經過，總也是吸引許多民眾前往。若是想要在釜山賞櫻，東大新洞也是絕對不容錯過的。

▶︎ 交通方式： 地鐵東大新站，再搭乘公車至或東大新2洞 （位在望洋路）

3. 麥島生態公園 맥도생태공원

位於洛東江出海口附近的麥島生態公園，因為佔地廣大，而且周遭沒有高樓大廈，一直以來都是釜山市民的野餐首選。沿著洛東江一字排開的櫻花路，因為禁止車輛進入，更是悠閒散步的首選！

麥島生態公園（Instagram@_lovelyhye_）

▶︎ 交通方式： (1) 輕軌登龜站 (2) 地鐵江西廳站3號出口 (3) 從沙上站步行約15分鐘

4. 海雲台迎月路

說到釜山，那就不能錯過海雲台的迎月路！這裡在釜山人心中最適合賞花同時賞月的景點！白天和夜晚都蠻適合來賞花，而迎月路又靠近海雲台，所以賞花之餘也能去海邊吹吹海風。

海雲台迎月路（Instagram@haeundae_official）

▶︎ 地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路 ▶︎ 交通方式： (1) 沿著海雲台的海灘向尾浦方向前進，在叉路口有左轉，經過平交道後會看見小社區，再往前直走就會到迎月路 (2) 釜山地鐵2號線海雲臺站1號出口搭乘社區公車海雲臺2號或10號於外國人學校站下車 (3) 在2號線中洞站的5號或7號出口延著海邊步行 (4) 乘39、100、139、141、200號公車於尾浦moontan路入口下車，順著上坡路走約20分鐘可到海月亭。

5. 釜山近郊櫻花：鎮海軍港節

位於慶尚南道昌遠市的鎮海可以說是韓國賞櫻的代名詞。被CNNGO評選為韓國必去景點的鎮海，是韓國櫻花最密集與茂密的地區. 除了余佐川、慶和火車站、鎮海樓、長福山等著名賞櫻地點外，隨便走在一條路上都可以看到滿滿的櫻花。每年春天一到，不管是韓國本地人還是外地旅客，總是不遠千里前往當地，想要一探這櫻花之城的魅力。

釜山近郊櫻花：鎮海軍港節（Instagram@etoile805）

▶︎ 地址：慶尚南道昌原市鎮海區通信洞 ▶︎ 交通方式：從釜山搭乘地鐵2號線，至「沙上站」，從5號出口出來後，到「釜山西部外巴士」站搭乘巴士前往鎮海。

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