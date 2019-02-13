【日本埼玉縣】實景片段看日本北歐風味　不能錯過的姆明公園！

私藏很久，覺得一定要去的就是以姆明為藍本，位於埼玉縣飯能市的あけぼの子どもの森公園。由東京池袋出發需要一小時，元加治站下車。

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撰文：KAHEI

下車後要步行15至20分鐘的。公園對面有另一個兒童遊樂場，有小朋友的話可以花大半天時間的景點。四季景色各有不同，加上用膳時間我大概逗留了3小時。

公園是免費入場，星期一是休息日（最好上網先查好開放時間），附近是住宅，建議大家不要太吵鬧。打卡位極多，本人是平日的上午去的，所以比較好拍照。

↓↓↓編按：按圖放大看埼玉縣飯能市嚕嚕米（姆明）公園絕美風景！↓↓↓

完全不像日本的北歐世界，部分小房子可以內進，有小型的展覽部分（我去的時候沒有開放）公園內有自動販賣機也有一間Cafe（請看下面的影片），座位不多以輕食為主，那天中午過後都沒位置。建議可以先在車站附近的便利店先買點小吃。但真的真的要保持地方清潔，做個有責任感的好遊客。

實景拍攝，不要被我嚇怕！

あけぼの子どもの森公園（埼玉縣飯能市嚕嚕米公園）

https://www.city.hanno.lg.jp/akebono

作者IG

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「埼玉縣的北歐童話世界！」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）