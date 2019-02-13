【日本花粉季】關東全域花粉量超標 遊日賞櫻小心過敏

近日（2月8日）日本氣象新聞網Weathernews宣布東京及其他12個縣正式進入花粉季，預計平均花粉飛散量會比往年多，今年打算到日本賞櫻的朋友要注意了！

關東全域進入花粉季

據日本氣象新聞網Weathernews於2月7日的花粉量觀察所得，包括東京都在內的關東全域、山口、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本縣等1都12縣的花粉量都超過標準，所以宣布以上地區踏入花粉季節。

關東全域、山口、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本縣等1都12縣正式踏入花粉季。（圖片來源: Weathernews）

東京受寒流影響 提早踏入花粉季

分析指東京都因受到寒流的影響，今年的花粉季比2018年早了8日開始，相信2月中旬起，東、西日本的花粉散播範圍將逐漸擴大。今年日本花粉季將以東日本為中心大量飛散，估計是自2013年來睽違6年的「花粉大飛散」。

▼按圖查看日本各地花粉散播預測：

今年打算到日本賞櫻的朋友要做好花粉症的預防準備啦！（圖片來源: GettyImage）

假如本身有花粉症或過敏體質的朋友，今年春天到日本旅遊賞櫻時，記得要做好預防花粉的措施，戴備口罩、準備過敏藥在必要時服用。

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