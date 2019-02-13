【富士山旅行】河口湖東橫INN酒店！開業優惠$280住單人房賞湖景

到富士山旅行找住宿，通常都會選擇價格較昂貴的溫泉旅館、高級酒店等，但2019年有窮遊至抵推介：東橫INN首度進駐河口湖！富士山首間東橫INN酒店將於4月27日開幕，現已開始接受網上訂房，仲有住宿優惠，真係至抵價錢入住可欣賞富士山美景的酒店，窮遊之選呀！

現在到富士山河口湖，想搵平住宿可選擇東橫INN了！（圖片來源：toyoko-inn.com）

首月開幕優惠每晚280港元起 欣賞富士山美景

入住過東橫INN酒店的朋友都知道，旗下酒店的裝修、設備、服務都是大同小異，但有一個重點是：價格便宜！而且東橫INN酒店所處的位置通常都鄰近車站，有些甚至步出車站即可到達，非常方便。而凡入住東橫INN的客人，都可享用免費早餐，性價比很高！

而這間首度進駐富士山河口湖的東橫INN旗下酒店「東横INN富士河口湖大橋」，距離JR河口湖站只有15分鐘腳程，位置便利！暫時只有官方發相，見到酒店背景是富士山已相當吸引，而在首月開幕優惠期間，可以3,950日圓連稅（約282港元）入住單人房 、雙人房或雙床房 5,390日圓連稅（約385港元），不用400港元就可以入住欣賞到富士山靚景的房間！現已接受網上訂房，想享受此優惠行動要快喇！

▼按下圖看更多「東横INN富士河口湖大橋」酒店相片：

地圖可見從JR河口湖站出發，只需步行約15分鐘就到酒店，十分便利。（圖片來源：www.toyoko-inn.com）

單人房房間（圖片來源：www.toyoko-inn.com）

雙床房房間（圖片來源：www.toyoko-inn.com）

+ 6 + 5 + 4

東橫INN 富士河口湖大橋 （Toyoko Inn Fuji Kawaguchiko Ohashi） 地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町船津294-1 電話：因暫未開業關係，目前可致電另一分區酒店查詢（東橫INN甲府站南口1號店 / +81 055 226 1048） 開業優惠：單人房 3,950日圓（含稅）（約282港元）；雙人房、雙床房 5,390日圓（含稅）（約385港元） 優惠期間：2019年4月27日至2019年5月26日之期間入住 備注：只限於從東橫INN官方網站預訂；以上優惠價格限於2晚以内的住宿。 訂房網站：https://www.toyoko-inn.com/search/reserve/date 交通：JR富士急行河口湖線河口湖站，步行15分鐘 / 自駕：從中央自動車道河口湖出口約7分鐘到達

▼按下圖看更多富士山河口湖遊玩好去處：

山中湖：

河口湖：

富士急鬼屋：

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