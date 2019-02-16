【東京一人旅】一個人去東京住邊好？獨遊性價比超高旅館大公開！

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撰文：KAHEI

在東京分別住了一間Hostel和膠囊旅館。超有驚喜！老老實實東京酒店的確比日本其他地方貴，一個人住很不划算，所以Hostel或膠囊旅館都是不二之選。

第一間是在上野附近的，平日價位200至300港元一晚。

Sadou Hostel Tokyo Ueno（作者提供） （一）．Sadou Hostel Tokyo Ueno 雖然他們的網站都寫在上野，事實上從車站走過去大概要10分鐘（有行李的話），本人覺得這個距離可以接受，而且他們感覺開了沒多久，很新很新。可惜是要走一點路才有便利店。 和以往住的Hostel很不一樣，每個房屋內還有一個小客廳，有冰箱之類。重點是他的Locker超級大，整個行李箱都可以放下去。床位也很寬敞，內部的光線很充足。 因為當天有其他人入住我沒有拍下洗手間和洗澡的地方，只能說整潔度很高。我已經再次預約了！

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Global Cabin Tokyo Gotanda（作者提供） （二）．Global Cabin Tokyo Gotanda 其實我在沖繩有住過同類型的膠囊旅館，可是他絕對不能說是膠囊旅館，用香港術語，他是一間劏房。房間內有小桌子，有化妝用的鏡，照明也很OK。床上有電視，我最滿意他的抽風很好，不會覺得悶熱。 這間公司的膠囊旅館保安度很高，需要拍卡，女生樓層只有女生才可以進去。提供了護膚品，洗髮水也是很高級。酒店都未必提供這款吹風機！女生大愛。 由於服務度真的很高，他價格不算是很便宜，平日價位大概300至400港元一晚。由於地理位置很好，附近吃的也有很多。本人覺得CP值還是很高。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「東京一人旅CP值超高的旅館」​】

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