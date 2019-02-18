【日本獨遊】北歐風森林小屋雪景　輕井澤雲場池的散步日常　

東京近郊的渡假勝地輕井澤有著名的星野渡假村、超大的Outlet和滑雪場，相信都不用我再介紹。這次單純記錄在輕井澤散步的某個早上。

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撰文：KAHEI

記在輕井澤散步的某個早上。（作者提供）

我不會開車，巴士班次也不多，加上下過雪的路又不便騎單車，所以展開由JR輕井澤站步行到雲場池之旅，單程約20至25分鐘。

走到一半看到被染白的公園。一大清早，要趁雪還未溶掉前拍照留念。

因為是渡假勝地，一路上都是各種歐洲風格的房子，錯覺上不像日本。我穿的是普通的球鞋，後來開始溶雪時走路就很滑很滑。

走了一大段路都是樹木跟小房子，終於看到風景。時間真的太早了，只有我一個旅客，我就是喜歡沒有人的感覺。

我跟雲場池的合照。其實這邊最有名的是秋天有紅葉的時候，希望以後有機會可以看到喔！

光是一個清早我就走了一萬步了，看風景不怕累吧（笑）照片都是自己拍的，我真的是一個人！

雖然是獨遊，但這些照片都是自己拍的！（作者提供）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「輕井澤雲場池的散步日常」​】

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