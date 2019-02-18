【日本交通】JR東日本推外國人專用Suica卡　9月1日開售

喜歡去日本旅行的香港人，都一定有聽過、用過俗稱「西瓜卡」的Suica卡。早前(15日)JR東日本宣布今年9月1日起，將發售專為遊日外國人而設的「Welcome Suica」。

買卡免500日圓按金

這張針對外國旅客而設的「Welcome Suica」與普通的Suica卡的用途相似，都是類似香港「八達通」般可以儲值、支付交通費、用作電子錢包小額付款。而不同的地方是「Welcome Suica」的使用期限只有28天，購買時並不必支付500日圓（約35港元）的按金，但要注意卡內的餘額是無法退還的。

到日本自由行西瓜卡真的很方便呢！（圖片來源：GettyImage）

所以大家買了「Welcome Suica」的話，回港前並不須在成田或羽田機場退還，JR東日本指「希望這張卡能成為大家遊日的紀念品。」。而新的西瓜卡的面額由1,000日圓（約70港元）至10,000日圓（約700港元）都有，設計也跟普通的西瓜卡不同：紅白配色再加上白色櫻花圖案，充滿日本傳統風格。

「Welcome Suica」的設計充滿日本的感覺。（圖片來源：JR東日本ニュース）

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