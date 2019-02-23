【南歐漫遊】走進莫斯塔爾　食炭烤羊肉欣賞老橋風光

莫斯塔爾（Mostar）是位於歐洲東南部的巴爾幹半島的波斯尼亞和赫塞哥維那（Bosnia and Herzegovina）中赫塞哥維那地區最大的中心都市。亦是波赫國內第五大都市。

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撰文：VenusChiu

莫斯塔爾古橋的清晨風光明媚（作者提供）

莫斯塔爾因為美麗的內雷特瓦河（Neretva River）流經其峽谷中心，因而又名「內雷特瓦河之城」（Grad Na rijeci Neretvi）。於2005年7月，聯合國教科文組織將莫斯塔爾的老橋「Old Bridge」和其附近的舊市區列入世界文化遺產。

本次行程為兩天一夜。由波赫國的首都薩拉熱窩市向莫斯塔爾出發。前往最佳方法是乘坐Euroline長途巴士，單程車票為12歐元。車程約四個小時。莫斯塔爾不是很大的城鎮，所以兩天已經足夠。在四個小時路途中，長途巴士在一個名叫Restaurant Zdrava voda Jablanica的餐廳停半小時。可以利用這個小休時間去洗手間或吃點東西。這兒風光優美，河川配綠油油的山景，湖光山色就像油畫一樣。

這家餐廳叫Restaurant Zdrava voda Jablanica，出名用炭火慢烤羊肉，已經有40年歷史了。而餐廳依山而建，可以邊食邊欣賞美麗如畫的風景，加上食物味美，簡直是人生一大享受。雖然我只有半小時，吃得很急，但絕對值得吃。羊肉皮又香又脆，羊肉香滑軟熟而不騷。為什麼這麼好味？因為全用當地新鮮小羊，食材新鮮就是好吃的秘方。新鮮烤羊肉才50港元，這兒是平靚正精選推介。

Restaurant Zdrava voda Jablanica，出名用炭火慢烤羊肉。（作者提供）

即場烤製的羊肉讓人垂涎三尺。（作者提供）

我本人很喜歡烤羊肉，但這家有多好吃？看我樣子就知啦：神級呀！烤製過程十分公開，任遊客參觀，看到都流口水。

美得感覺像時間也停頓了。（作者提供）

在這漫長四小時的車程中，我出奇地沒有睡覺（正常我上車五分鐘後就失去知覺），因為沿途風光太美，河川水碧山青，我有一瞬間以為自己在瑞士呢。

猶如仙境般的瀑布Kravica Waterfall。（作者提供）

距離莫斯塔爾40公里的附近有一個南歐知名的瀑布Kravica Waterfall。其瀑布十分宏偉壯麗，有一點像克羅地亞的十六湖。瀑布的高度達到25米，整個湖圍繞着瀑布半徑為120米。十分值得參觀，雖然當時是30度，但一走進瀑布陰暗附近，便十分清涼，空氣清新。更有不少遊人跳到水中游泳。

瀑布陰暗處附近十分清涼。（作者提供）

咖啡廳是當地人及遊客的避暑勝地。（作者提供）

在瀑布旁邊有兩間咖啡廳，一間是在地下，另一間是在二樓，我們在二樓咖啡廳邊休息邊享受瀑布的風光。在炎熱的夏天，這裏是當地人及遊客的避暑勝地。

不知為何，如此美麗的瀑布交通竟然不完善，最佳前往方法是包的士，包車來回約40歐元。瀑布需要購買門票，但非常便宜，約20港元。

除了瀑布外，距離莫斯塔爾30公里的附近有一個知名的城堡，名叫Pocitelj Fortress。

這座城堡在1383年建成，由波斯尼亞國王特維爾託一世建造，位於在內雷特瓦河的山谷（Valley of the river Neretva）建築在海拔45米上的地方。全是石級，故此行上去也不容易。城堡內有一個大清真寺。坐落在內雷特瓦河旁，顯得城堡格外美麗。最佳前往方法都是包的士。一天內去這瀑布及城堡兩個地方，來回約40歐元。

莫斯塔爾老橋。（作者提供）

壓軸登場的是莫斯塔爾的主角－莫斯塔爾老橋「Old Bridge」。老橋於1557年建成，但在1993年波赫內戰期間遭摧毀，其後於2001年開始重建，並在2005年獲聯合國文教組織納入世界文化遺產。在老橋上，常有高空跳水高手在橋上表演，但會向途人徵收表演費。

每年夏天7月底，老橋都會上演跳水比賽，來自世界各地的跳水高手都匯聚於此，挑戰這一項極限運動。

↓↓↓編按：按圖放大看莫斯塔爾老橋絕美風景！↓↓↓

莫斯塔爾因為美麗的內雷特瓦河流經其峽谷中心，因而又名「內雷特瓦河之城」。內雷特瓦河旁邊有很多露天餐廳。雖然波赫是一個歐洲小國，在香港人心中不是有名氣的歐洲國家，但它的風景不會輸給其他知名的西歐國家。其天然風光加上物價低廉，是一個不錯的旅遊地方。

莫斯塔爾又名「內雷特瓦河之城」。（作者提供）

在莫斯塔爾老橋「Old Bridge」的市集，沿途都設有金屬工藝品和陶瓷器、彩色玻璃等手信精品店。以及傳統莫斯塔爾菜的餐廳及咖啡廳。重點是每隔幾米就有一間賣意大利Gelato的雪糕店！

在手信精品店中的玻璃燈最吸引我，造工很精緻，玻璃色彩斑斕，不是因為玻璃燈太大又怕打碎，我都想把它買回家。

老外！讓你見識一下，什麼叫Chinese Kung Fu啦！（作者提供）

咦……喂！這是……這是李小龍Bruce Lee！遠在莫斯塔爾竟然有李小龍銅像，太神奇了！可證明李小龍有多出名，真正的國際巨星呢。Bruce Lee銅像豎立在Zrinjski City Park中。於2005年11月26日存放於此公園。公園距離老橋，步行大約15分鐘。

戰爭洗禮後殘破的景象。（作者提供）

其實，波赫戰爭結束已經20年了，並不是每個地方都得到資金重建。在恢復繁榮的莫斯塔爾，亦不時可以看見戰後的傷痕。只希望世上再沒有戰爭……

除了觀光外，喜歡吃的我，當然要好好品嚐當地美食。我有兩家莫斯塔爾心水餐廳介紹：Restoran Teatar及Restoran Sadrvan。

Restoran Teatar位於內雷特瓦河邊。可以邊吃邊欣賞老橋及沿河風景。我十分享受這個美景。好，先來歎一歎當地啤酒！既然擁有川河就要吃河鮮，一定要吃Trout，Trout，Trout！（即是鱒魚，重要的事情要講3次）

由於鱒魚是這兒的知名河鮮，很快賣光，入餐廳前最好問清楚有沒有鱒魚。海鮮之所以好味，就是要夠新鮮，不需要花巧烹調！把魚煎香，再簡簡單單淋上檸檬汁，已經超好味了，平均每碟約100港元，價廉物美，絕對超值。

另一家是當地人推介的餐廳，叫Restoran Sadrvan。

整家餐廳用了波斯尼亞的傳統設計，非常特別而且富有當地風味，其服務更是一流。除了Trout外，Squid（魷魚）都是莫斯塔爾名物產之一。這個醬汁微微帶辣，配以白飯十分美味可口及開胃。再配上本地白酒，簡直是人間天堂！平均每碟約100港元，價廉物美。結帳時，餐廳服務生送上一張他們自家製的明信片。

假如你去厭了西歐國家，波斯尼亞必對是一個不錯的選擇。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「南歐世外桃源「內雷特瓦河之城」莫斯塔爾Mostar​」​】

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