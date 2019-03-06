【台灣高雄】文青旅台新發現　外星人在高雄建立秘密基地？

人在高雄馬上來發一篇！去高雄最有名的打卡熱點當然是駁二（編按：藝術特區）吧，但我已經去過了，也怕連假人超多。找點別的地方，找到一隻太空船！

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內部建築簡潔、乾淨！（作者提供）

這就是高雄的衛武營藝術文化中心，是一個表演場地。不過，裏面也有餐廳跟休息的公共空間。聽說是2018年才啟用，旁邊是一個超級大的公園！

官網：https://www.npac-weiwuying.org

荷蘭建築師以衛武營榕樹群為靈感。（作者提供）

外面看也長得像是太空基地，在網絡上看到晚上有不一樣的景色喔！

人少少，當然能盡情打卡！（作者提供）

雖然是假日去，可是因為地方很大，不會覺得很多人。設計從外到內都值得我拍照，雖然沒打算看表演，可以也可進去看。

公共休息空間的設計亦襯托整個主題。（作者提供）

內部有很多像這樣的公共休息空間，有CAFE有餐廳，還有幾間商店，而且有提供充電的地方，唯一不足就是很容易迷路。

這裏設計美得令每個人都拍不出醜照喔。（作者提供）

我覺得設計得很美，喜歡建築跟拍照的人應該要去一下！順便吃點輕食的話應該也要花幾個小時。

地方大，打卡拍照的位置隨處可見。（作者提供）

我覺得這邊休息的空間很多，去的這一天（就是今天喔！）因為風很大，我們就是買飲料坐在外面。

外面都是超大的公園。（作者提供）

最後說一下這邊交通超方便！坐捷運到衛武營站就直接到達！

撰文：KAHEI

Instagram專頁：https://www.instagram.com/7kahei/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「 報告總司令！高雄有隻太空船！」​】

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