【日本列車】全球最快移動美術館！ 坐上現美新幹線感受名家藝術

幾年前某一日，一個不太熟悉但很喜歡設計的朋友突然send whatsapp給筆者，說日本出現一輛「現美新幹線」（Genbi Shinkansen），標榜「世界最速藝術鑑賞」。

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初聽完也不明白什麼一回事，但朋友強烈推介，直至年前有幸搭到這輛現美新幹線，短短五十分鐘旅程，充分領略到「藝術嘅嘢你識條鐵咩」，換成書面語就是「搭完也不知什麼是藝術」。

逢星期六日及假期也會從越後湯沢及新潟各開三班車，全程約50分鐘。（作者提供）

先講講現美新幹線少少資料，它在2016年4月開始運行，行駛上越新幹線越後湯沢至新潟，逢周末及假期早、午、晚各開三班車。列車為E3系700番台六節編成，此車原屬秋田新幹線，現時只剩極少數。雖然列車以臨時「とき」身份行駛，但最初它屬全車指定席或旅行商品類別，後來改成一般列車，當中11号車為指定席；12至16号車為自由席至今。六節車廂分別由七位藝術家肩負重任，以新潟周邊地區為主題，配合車內設備及窗外風景而設計不同藝術作品及周邊商品。

筆者大清早從上野前往越後湯沢，準備搭上8：24的現美新幹線。在越後湯沢駅一下車，現美新幹線已經在對面月台等待大家，還記得筆者僥倖地劃到最後一張指定席券。一進入11号車，不知為何第一下感覺好像EVA 500系！搭乘當日似乎只有筆者一位鐵道迷，其他乘客都是家庭。11号車看似和一般列車分別不大，但其實座椅、窗簾到地板設計也是出自兵庫県藝術家松本尚，車廂以金黃色為主調，喻意盛產稻米的新潟地區連年豐收。加上色調和夕陽相襯，若果秋天時份從窗外看遍地稲穂和日本海，絕對是一大享受。

不好以為11号車只是普通車廂，其實座椅、窗簾到地板設計，也特意配合新潟景色。（作者提供）

由於車程只有50分鐘，所以留在此車廂時間不多，很快就前往其他車廂逐一參觀。因12－16号車屬自由席，所以中途登車乘客也可以選擇坐在這數節車廂。12号車車內只有一面面鏡子和幾張皮沙發椅，來自大阪府的小牟田悠介則要將兩者和列車結合，坐在座椅上看着窗外210km／h下高速移動的稻田、延綿山脈甚至日本海。藝術家指乘客在不同時間、不同季節和不同地點也可以看到不同景色，搭乘當日看到綠色廣闊平原；冬天時就會看到一片白雪世界；而在隧道內就看到自己，提供一個短暫反思空間。

12号車以一面大鏡子為作品，透過反射欣賞自己及窗外景色。（作者提供）

六卡中似乎只有13号車屬於小孩子天地，這裏分為半卡遊戲區及半卡咖啡室。不好以為這只是休憩地方，前者ParaModel遊戲區為京都藝術家林泰彥和中野裕介設計的「Kid's Space」。想起以前跟着爸媽去傳統美術館，對我來說簡直悶透，為什麼沒有一個遊戲區消磨時間﹖坐在一旁看着小朋友玩着新幹線玩具，忙着鋪路軌和隧道，除了有點擠迫之外就是充滿歡樂。剛巧列車離開隧道區域，只有藍色和白色的車卡頓時變得十分漂亮！

其實從12号車已經聞到陣陣咖啡香，全是來自13号車後半卡的移動Coffee Shop。這設計來自廣島的古武家賢太郎，他認為旅行應該和美食、探索劃上等號，所以應要在旅途中喝一杯地道咖啡。筆者不飲咖啡無緣一嘗，但據說這裏售賣的咖啡豆、甜品來自新潟県著名餐廳。筆者一路寫這篇文章就一路後悔，為什麼自己無試一口！不過這半卡設計也可讓家長邊喝咖啡，邊看管玩得投入的小朋友，也是超級有心設計。

13号車分為遊戲區及咖啡廳兩部份，前者適合小朋友玩樂，後者則利用新潟名餐廳材料，製作一杯杯香濃咖啡及甜品。（作者提供）

列車在浦佐、長岡、燕三条駅停車，每個站都有乘客上車，然後隨意挑選位置。若果筆者每天坐這班車，必定會選14号車。本身自己喜歡攝影，在車內欣賞着登山專家和攝影師石川直樹的作品，每張都在新潟県內取景，主題、季節、景色各有不同，充分表現這片「交錯於天然和人間」的地方。筆者最喜歡三幅在冬季拍攝相片，自己沒有見過寒冬的新潟，想必處處佈滿厚厚積雪，但配合不常結冰的日本海又很特別。實在太喜歡展出的相片，所以行完六卡之後返回這裏，坐在沙發上慢慢欣賞這輯漂亮的作品！在上年3月31日，這卡換上石川直樹的新展品，很想知又是一輯什麼相片！

筆者最愛14号車，因為可以欣賞極具日本味道的相片展覽，而且取材地都是新潟縣縣境內。（作者提供）

在一個車廂欣賞四季景色，實在不容易，不過現時已經換上另一輯相片。（作者提供）

15号車是人造花裝置藝術，第一眼覺得很似萬花筒。列車高速轉彎時，它們又跟著一起擺動，非常特別。（作者提供） 進入15号車，起初真的不知道這是什麼作品，看上去很似剪紙，看回場刊才知道是來自廣島藝術家荒神明香親手製作的人造花藝。近距離欣賞這批七彩繽紛的作品時，總覺得好像萬花筒鏡內影像一樣。而列車左右擺動或轉彎時，整條數米長的花藝作品也一起飄揚，十分漂亮。最後來到16号車，這裏的作品不像傳統一件件藝術品，來自美國的Brian Alfred結合大自然和沿途景點，簡化成有趣動畫片段。當列車在露天地方行駛時，車內動畫會配合窗外風景！不過同樣地今年3月31日已經換成新一批藝術品，無機會對比兩者像真度了！

雖然車程只有50分鐘，但要看六卡列車的藝術品，但對筆者來說也算充裕，儘管自己又不對美術館太感冒，但了解背後創作理念和訊息後，又對這批藝術品有新見解。據說剛開幕時，現美新幹線成為日本最難預約列車之一，相信對喜歡逛藝術館的朋友，應該會愛不釋手。作為大眾市民，搭一次體驗一下這輛世界最高速的移動美術館也無壞，大家可以先在新潟或越後湯沢附近住一晚，然後第二日再去其他地方才回東京也未遲。不講太多，快點劃票入場看吧！

撰文：Johnny鉄道撮影札記

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「全球最快移動美術館 現美新幹線體驗之旅」​】

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