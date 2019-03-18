【韓國SPA】首爾AHC放鬆體驗　消除shopping酸痛、急救極乾皮膚

提到AHC一定會想到它的神仙水、精華液與眼霜，現在則有一個能體驗AHC全套保養品的機會：「AHC 美容護膚SPA療程」！位於首爾江南區的AHC PLAY ZONE，涵蓋了美容護膚SPA、美髮沙龍、美甲、美妝等服務，給女孩全身上下的照顧。這次特別體驗了AHC的臉部護理、肩膀與頸部按摩療程，完整體驗流程、預約方式、療程項目一次分享給大家！

因為自然清新的形象，以及效果顯著的保濕護膚品們，AHC近來相當受年輕女性的歡迎。（kkday）

AHC簡介 AHC是韓國相當高人氣的頂級美妝品牌，AHC三個英文字代表著「Aesthetic Hydration Cosmetics」，翻譯成中文大概是指「美的補水化妝品」。如同它的品牌名稱，AHC的保濕保養品因為其卓越的效果，相當受歡迎。AHC的產品主要是使用天然植物作為原料，再加上他們的科學專業，推出純淨、不會過敏的高品質藥用護膚品。因為自然清新的形象，以及效果顯著的保濕護膚品們，AHC近來相當受年輕女性的歡迎。

AHC PLAY ZONE

AHC PLAY ZONE位於首爾最奢華的地段江南區，是能夠讓女人瞬間瘋狂並盡情玩樂的地方。AHC PLAY ZONE不僅有最基本的AHC商品販售，還有從頭到腳的護理服務：美髮沙龍、美妝服務、美甲服務、臉部護膚、全身護膚保養等。為了全方面照顧到來這裡保養的女孩們，PLAY ZONE也在一樓設置了CAFE，相當貼心。而來AHC PLAY ZONE享受SPA療程的貴客，每個人都會被招待一杯AHC CAFE的飲品喔！

地址：首爾特別市江南區島山大路237號3樓（서울특별시 강남구 도산대로 237 3층） 交通：(1) 地鐵3號線狎鷗亭站3號出口步行5分鐘、(2) 地鐵盆唐線狎鷗亭羅德奧站5號出口步行5分鐘 預訂SPA療程的貴客，AHC會提供從捷運站搭計程車到PLAY ZONE的車資補助喔！ 營業時間：10:00-21:00（19:00最後入場）

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AHC奢華護膚SPA療程項目表

AHC護膚SPA提供非常多樣的療程服務，每個療程的特色都幫大家整理好了，請可以根據自身需求選擇。

決定好療程之後，別忘了事先預約！（kkday）

AHC奢華護膚SPA體驗

▼▼點擊圖片看清「AHC 美容護膚SPA療程」體驗的過程，肩背舒壓護理和臉部護理有被治癒的感覺！▼▼

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整個療程結束之後，護理效果其實感受得到。皮膚狀況剛好是有點差的時候，痘痘也趁此時入侵，護膚療程結束後，臉的皮膚也確實被鎮定下來了。不過依照每個人的膚質狀況，也會呈現不同程度的效果，可能不會所有人都非常適合AHC的保養品，但整個療程帶來的舒壓與療癒卻是大家都感受得到的，如果計畫到首爾旅遊，非常推薦到AHC的SPA體驗看看 。

如果計畫到首爾旅遊，非常推薦到AHC的SPA體驗看看。（kkday）

不得不說，參加這個護膚療程真的很容易被AHC的商品「燒」到，一個不經意的瞬間就手滑了呢！

【本文獲「KKday」授權轉載。】