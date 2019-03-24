【獨遊分享】成長催化劑！一個人旅行學會隨機應變、享受未知……

旅行其實不止觀光和購物，更加是一次學習和成長的機會。就讓我們跟着作者，去數數那些年，旅行敎懂我們的那些事兒。

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每個人都渴望成長，有些人會看相關的書籍，有些人會報讀課程，我會說旅行才是成長最好的老師。不少人視獨自旅行為挑戰，因為沒有人結伴同行，所有事情都得靠自己。有時更會感到孤獨，但也正因為此，它可以成為我們成長的催化劑，甚至為我們的生活帶來啟發。

1、學會隨機應變

離開自己熟悉的地方，到一個語言、文化不相同的地方探索，計劃之外的狀況和不如意事可謂見怪不怪。有時不管行前計劃得有多好，一切都有可能失去控制。不論是丟失財物還是食物中毒，尤其身處語言不通的地方時，便只能自己想辦法去解決困境。我的解難和應變能力很自然地得到提升，令我能從容應對工作和日常生活所面對的問題。

面對未知的前景也懂得自己去應對。（圖片來源：GettyImage）

2、學會與自己對話

沒有工作和日常瑣事纏繞，旅途中有很多時間讓自己靜下來與自己對話和進行反思，讓我有機會思考一些平時忽略了的問題以及聆聽自己內心的聲音，更客觀和坦誠地審視自己，看到自己的優缺點和好惡。

3、學會獨立和自信

與在家裏不一樣，一個人旅行意味着得為自己做所有的決定和獨自應對所有事情，沒有任何人可以依賴。即使旅途上會有很多人為你提供幫助，仍總有需要自行決擇和解決問題的時候。事情當然未必每次都能很順利或圓滿地處理好，但在跌跌撞撞中學習讓我變得更獨立和自信。

4、學會與孤獨相處

縱使旅途路上能遇上不同的人，但獨自旅遊還是會有感到孤獨的時候。在平日的生活中我們或許會花盡心思去躲避孤獨感，因為我們害怕感到空虛寂寞，害怕因爲孤獨而產生的負面情緒。但在嘗試過一個人旅行後，我發現其實孤獨並不可怕，它是一種讓我們與自己相處的狀態，懂得與它相處就是懂得與自己相處。

在旅行當中可以學懂一個人獨處。（圖片來源：GettyImage）

5、學會享受未知

旅行總是充滿各種的未知和新事物，只要嘗試踏出安舒區，或許會有不一樣的發現。以迷路為例，剛開始獨自旅行時我也會因此而感到焦躁不安，但慢慢地我發覺其實迷路並不可怕，反而能讓我看到一些別人未必會看到的風光和人們的日常生活。這些經歷讓我發現未知的迷人之處，現在每次旅行我都會花時間在城市中亂轉亂逛（當然是在安全的地點和時間）。

6、學會放慢節奏

都市生活節奏急速，凡事講求效率，不知是否因爲這個原因造成我急性子的個性。在獨自旅行、看過不同地方的人的生活方式後，我才發現平常匆忙的生活令我錯過了很多美好的細節，我開始懂得欣賞慢的美學，學懂如何放慢節奏。慢下來讓我可以細心觀察和欣賞身邊的人和事，感受當下的一切。

旅行讓人學懂在繁忙的生活當中尋找寧靜。（圖片來源：GettyImage）

7、學會拋除偏見

我得承認媒體的影響力，曾經我也因此為不同國家或不同族群的人掛上各種標籤。但在開始旅行後，與旅途中的陌生人接觸，這些固有偏見和價值觀都被一一打破。我了解到每個人都是獨立的個體，他們都有各自的品性和故事，不應帶着刻板印象去看待別人，應以開放的態度去看待人和事。

8、學會簡約生活

雖然本身不是購物狂也不是月光族，但一個人旅行後讓我發現原來快樂滿足的生活並非來自物質。一個微笑，一段有趣的對話也許來得更有價值。我察覺到原來自己擁有那麼多不需要的東西，令我開始思考什麼是我真正需要，什麼只是我想要而並不需要的東西，實行斷捨離，並在做消費決定時更加謹慎，過盡量簡約的生活。

獨自旅行不僅僅是一次冒險，更是一次個人成長的機會，甚至可以成為改變生活的啟發，讓我們可以應用到日常生活的各個層面。如果當初沒有嘗試一個人旅行，我完全不能想像自己會開始寫部落格，更不會跟大家分享這篇文章。其實旅行教會我的事又怎會只有八件那麼少，有機會再與大家分享。假如你也渴望成長，那就馬上準備一次屬於自己的旅程吧！

本文獲 兼職旅人 Part Time Travel 授權轉載

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「成長的催化劑！一個人旅行讓我學會的8件事」​】

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