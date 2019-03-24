【杜布羅夫尼克】《權力遊戲》朝聖之旅　走入古城實景十分震撼

杜布羅夫尼克（Dubrovnik），是克羅地亞（Croatia）的南部港市，此城市面對着義大利半島的東岸，位於亞得里亞海（Adriatic Sea）之末端，以風景優美聞名，是熱門的度假勝地，有「亞得里亞海之珠」及「斯拉夫之雅典」的美稱。

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如此曠世美景令克羅地亞被《國家地理雜誌》評為「最值得前往國家」，《寂寞星球》網路票選「最佳自助旅遊國家」更位居歐洲第一、全球第四。

舊城區（The Old Town）早在1979年就被列為世界文化遺產，但在1991年克羅地亞宣布獨立後，這個城市遭受賽爾維亞軍圍城達七個月的炸彈襲擊！雙方直到1995年才達成和平協議。在聯合國輔助下，這個保存完整的世界文化遺產古城逐漸修復，國家也慢慢開始經濟復甦之路，更於2013年加入歐盟，這幾年因為是HBO美劇《權力遊戲》（《Game of Thrones》）劇中七大王國的首都君臨城（King's Landing）的拍攝場地，而令杜布羅夫尼克聲名大噪！

而我，就是因為要向君臨城（King's Landing）朝聖，而促成今次旅行。其實杜布羅夫尼克的舊城區地方很小，一天已經足夠遊覽。但我決定用三天兩夜來慢慢享受這個地方。

杜布羅夫尼克的舊城區不大，一天已經足夠遊覽。（作者提供）

Day1

剛到杜布羅夫尼克的旅遊巴士總站，就見到前往舊城區的市內巴士路線圖，全部巴士都是去舊城區的，車費克羅地亞幣15元（約20港元）。想更快去到，亦有很多的士。巴士總站就是停在舊城區的入口處Pile Gate，非常方便。第一個地方，當然是去民宿放下行李。我特地選了有按摩浴池及大陽台的房子，旅行除了觀光外，都要好好歎一歎，特別是在如此美麗的地方。

特別要提的是，從民宿陽台可以欣賞到古城中的Lovrijenac堡壘。這兒距離舊城區的Pile Gate只是步行5分鐘，十分方便。我身後（編按：下圖）是Dubrovnik West Harbour及位於右邊的Lovrijenac堡壘。 《Game of Thrones》場景中也常常出現的。

記得有什麼《Game of Thrones》事件嗎？Blackwater Bay戰役喔。

Blackwater Bay戰役取景點。（作者提供）

進入舊城區的Pile Gate後，第一個看到就是這個噴水池地標（Large Onofrio's Fountain）。

貫穿整個舊城區就是史特拉敦大道（Stradun）。這條鋪滿米白色大理石、總長近300公尺街道，為全城最熱鬧的地方，沿路盡是建於13至16世紀巴洛克、文藝復興式的大教堂、宮殿、露天咖啡座、餐廳、手信店等。

Church of Saint Blaise，就是其中一間位於史特拉敦大道的巴洛克、文藝復興式的教堂。

從入口處Pile Gate經史特拉敦大道往前畢直地走，就是舊城區的另一端的碼頭Old Port。由於今天初到埗，時間也不早了。只是隨便逛逛就去吃晚飯了。我們選了Bistro Revelin餐廳，因為這家餐廳擁有美麗的「Old Port美景」。

免費的餐前小食：吞拿魚蓉、鹹魚、橄欖，全都是克羅地亞特產。吞拿魚蓉又鮮又甜！鹹魚配白酒又是一絕，可以多飲幾杯酒。至於這個橄欖……我覺得太鹹了，要扣分。

主菜Prawn Risotto。超濃芝士味的Risotto。（克羅地亞幣129元，約155港元）；另一款主菜是Tuna Tatos（這是店長推介），吞拿魚配上辣辣的醬油，再把麵包沾上醬油吃，真是非常美味！連麵包都吃了兩客。（克羅地亞幣109元，約130港元）

我們由黃昏時分吃到晚上，這裏不同時分有着不同的美，可以邊吃邊欣賞Old Port的夜晚風光。這家餐廳真是風景優美，食物味美，服務貼心，而且價錢便宜，我十分推介。

舊城區另一個入口－Ploce Gate（近Old Port）。Bistro Revelin餐廳就是在它附近。晚飯後，滿足地慢慢沿路回民宿，遊人明顯地少了很多。晚上的杜布羅夫尼克古城格外迷人浪漫。最後，不少得要好好歎一下民宿內的按摩浴池。

Day2

吃過早餐後，我們便換另一家民宿，為什麼短短三天兩夜都要換民宿？因為第一天要好好享受Jacuzzi，第二天就要好好享受杜布羅夫尼克古城美景。

這就是「私人觀景台民宿」，可獨霸古城美景！1500港元一晚，你問我值不值，我說是超值！我可以在這兒養老嗎？已經不想回香港了。

要上城牆參觀是要買門票的，杜布羅夫尼克150元（約200港幣）。沿着城牆上散步，若近兩公里，就可以花上三至四個小時。記得一起買城堡西邊對面Lovrijenac堡壘的套票。可以一次過遊覽古城牆及Lovrijenac堡壘。雖然全是又窄又長的樓梯，但爬了上去你就知道，辛苦是值得的。

第一爬：Lovrijenac堡壘

它位於高38米的懸崖上，城牆厚度12米，位於古城西側入口對面，當初建造保護威尼斯人的入侵。城堡內很寬敞完整，也是《Game of Thrones》取景處之一，是Joffrey Name Day的地方喔！

Lovrijenac堡壘上能俯視完整杜布羅夫尼克古城與湛藍的亞得里亞海海邊，景致迷人。頂着「亞得里亞海最耀眼珍珠」之光環的杜布羅夫尼克，美得讓人無法呼吸。

參觀完Lovrijenac堡壘，馬上向《Game of Thrones》Official 手信店出發。手信店就在史特拉敦大道附近的小巷中。在店內購買東西後可以免費坐上Iron Throne。

在手信店往下坡走，就到很有名的Fish Burgers餐廳Barba。吞拿魚漢堡非常大件，而且啖啖魚肉，克羅地亞幣74元（約100港元）除了Burgers外，店內還有新鮮生蠔食。店長說生蠔是兩小時前才捕獲，難怪超甜甜甜！每隻只是克羅地亞幣15元（約20港元）。

吃過午餐後，繼續爬上另一邊城牆。古城階級極多，十分陡峭及狹窄。這中世紀古城被一道防禦用的城牆所圍起，遊走在這一遍橙紅色瓦屋頂下，令我彷彿回到古代。舊城區雖然已有800多年歷史，但它其實重建於1995年。杜布羅夫尼克曾歷經兩次大型的天災人禍；第一次是天災，1667年這裏發生毀滅性大地震，重建後的300多年，又遇上了人禍；1991年、1992年克羅地亞爭取獨立期間，遭受當時的南斯拉夫、塞爾維亞等鄰國不斷地重砲轟擊，舊城區幾乎被夷為平地。現在看到的城牆、紅瓦石造建築等，真不敢相信，這個舊城區多半都是1995年所重建的。

另一邊城牆上能看到舊城區一片橙紅色瓦屋頂。（作者提供）

在城牆的盡頭，有一間Cafe。雖然這家Cafe很多遊人，但非常幸運我們剛到就有客人離開，終於可以小休片刻，一邊吃着香滑的雪糕，一邊欣賞一望無際的亞得里亞海，疲勞一掃而去。

你知道這裏是什麼地方嗎？《Game of Thrones》著名場景之一，龍母去找龍仔的地方。想不起嗎？好吧，我們去看片。

這就是《Game of Thrones》非常有名的Shame Walk（皇太后瑟曦最經典的全裸遊街畫面的地方）。美劇《權力遊戲》風靡全球，作為拍攝地之一的舊城區，吸引很多粉絲來朝聖，所以有不少GOT的Walking Tours，沿途講解這裏是哪一幕場景，可見GOT非常受歡迎。

Shame Walk的取景地。（作者提供）

觀光了一整天，又到了醫肚的時間，今晚來了Gradska kavana Arsenal Restaurant。這是本人十分推介的餐廳，除了有面對Old Port的美景，食物非常鮮味，更重要的是現場演奏音樂，令整個氣氛提昇。我還跑去跟樂隊要求演奏《Game of Thrones》主題曲。身在君臨城，不可不聽主題曲吧，其演奏非常專業，令食物更味美可口。

由於克羅地亞的生蠔太新鮮了，今天也要再來，再來，再來……主菜是蒜蓉炒青口配上當地白酒，結帳一共四百多港元，物超所值呢。

隨着夜幕降臨，慢慢地回到「私人觀景台」的家中。這是最後一夜的古城，既浪漫又迷人。

在舊城區附近有很多超市，加上民宿設有廚房，不要浪費這個「私人觀景台」，我決定買食物自己做早餐。其實，看着風景都已經飽了。

很多人都會乘前往瑟爾德山丘（Srd Hill）的纜車，由高處遠眺亞得里亞海（Adriatic Sea）的杜布羅夫尼克舊城區。這個行程也不錯，但由於我訂的民宿已經擁有私人觀景台，所以此行我沒有乘纜車了。在旅遊中心，我拿了當地的士電話。另外，當地人介紹找Plavi Taxi藍色Taxi更便宜。杜布羅夫尼克不止舊城區一個景點，附近有很多小群島，有時間的話一定要搭船巡遊周邊的群島。舊城區裏及各大飯店都會販售的離島一日遊行程，搭船地點就在新城區的碼頭。

前往瑟爾德山丘（Srd Hill）的纜車。（作者提供）

杜布羅夫尼克，就算你不是美劇迷，一輩子中最少要來一次的地方。

最後，梳化女溫馨提示：權力遊戲在本年四月播出最後一季了，是粉絲的你，還等什麼？

作者簡介：Venuschiu

我是誰？一個80後，喜歡旅行，熱愛藝術，活在當下的珠寶設計師。

作者Facebook專頁：www.facebook.com/couchsurfinghk/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「向權力遊戲朝聖之杜布羅夫尼克」​】

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