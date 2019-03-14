【自由行】亂闖民居、喧嘩…奧地利最美小鎮下年採遊客管制

歐洲不少城市近年因為遊客過多問題，而採取相應管制措施，有「全球最美小鎮」之稱的奧地利小鎮Hallstatt亦不例外，由於旅客過量亦令當地居民的日常生活受影響，有關當局決定於2020年限制旅遊巴士數量及旅客停留時間，消息一出令不少旅人感惋惜。

限制旅遊巴及遊客數量

奧地利小鎮哈修塔特Hallstatt風光如畫，近年躍升為旅人必到的bucket list之一，小鎮其實於1997年被列為世界文化遺產，到訪過的旅人無不讚歎其唯美山城的自然風光。

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全球最美小鎮哈修塔特一年四季都有絕美景色，猶如進入童話世界。（圖片來源：Hallstatt info）

禁止旅客影相打卡即走人

這個只有700多人、夢幻感十足的童話小鎮，每年吸引逾百萬遊客到訪，光是到訪小鎮的旅遊巴便增至20,000輛，龐大旅客量造成道路擠迫外，遊人喧嘩、亂闖民居等失格行為，亦嚴重影響當地居民生活，造成一定程度的困擾；加上大部份旅客只為影相打卡，在小鎮往往只停留短時間，當局為了解決上述問題，決定於2020年起採取總量管制，詳情如下：

1. 每年入鎮旅遊巴士數量上限為13,000輛 2. 熱門景點Lake Hallstatt設限量入場劵，遊客須持券入場 3. 遊客停留時間須超過2.5小時，否則不允許進入小鎮

小鎮於2011年開始，單是內地旅遊便增長了2倍，今次採取遊客管制係希望恢復小鎮原來的童話面貌，日後到訪小鎮的旅客，記得要注意言行舉止，盡量不要影響當地居民的生活。