【韓國大學】遊覽首爾高麗、慶熙大學　尋找孔劉Oppa的足跡！

去韓國，除了賞櫻花嘆美食買潮物，靜靜地到歐洲風格的大學校園逛一逛，也不錯！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

仿如歐洲大學般的校園，原來在韓國也找得到。（作者提供）

而我曾經到首爾的高麗大學及慶熙大學留下「貓毛」。既可飽覽古堡式建築，又可吸啖書卷氣，更可在慶熙大學校園尋找韓星孔劉、Rain的校園足跡，以另一角度體會韓國的青蔥文化。貓人早上先到高麗大學參觀，甫踏出地鐵站，宏偉的「古堡式」校園即聳立於眼前，堅不離地。一磚一柱，配合半圓拱窗戶，盡現異國風情。

細賞親民式古堡－高麗大學。（作者提供）

這個「古堡式」的校園，感覺書香味特別重。（作者提供）

加上廣闊的草地，腦海即時浮現一連串韓系青春電影片段。校園這麼迷人，即便天天留堂溫習又如何？難怪人才輩出啦！

大片草地，似乎是青春校園劇才有的場景，在這裏便找得到。（作者提供）

交通 ：6號線 「高麗大」站1號出口

之後貓人再走到逾半世紀歷史的慶熙大學，希望一邊追櫻，一邊追尋知名校友孔劉及Rain的足印。

前往慶熙大學，尋找韓星校園足印。（作者提供）

當到達大學門口，細雨開始淌下。而櫻花也過了盛放期，不少枝頭甚至變了棗紅色，讓貓人好好專注於細賞校園的建築。

慶熙大學的和平殿堂，是它們的著名建築之一。（作者提供）

走過和平殿堂、圖書館及行政樓對開廣場，其哥德式風格，讓貓人瞬間以為誤入歐洲國度，流連忘返。即使沒有櫻花襯托已浪漫滿瀉，濛濛細雨更添上點點詩意呢！

參觀時記得要保持安靜，因為這裏始終是個學習的地方。（作者提供）

交通 ：地鐵1號線「回基站」1號出口，轉乘綠色1號公車，慶熙大學車站下車

備註：

記得參觀時要尊重他人，保持安靜，即使看見俊男美女也別太興奮，不要騷擾師生哦！還要保持校舍清潔，自己垃圾自己帶走，別為校園帶來負擔。如果需要用膳，應盡量離開校園才覓食「醫肚」。

作者簡介：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

若想回顧作者其他分享，請到：

作者Facebook專頁：www.facebook.com/catswalknplay/

作者instagram：www.instagram.com/catswalknplay/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「韓遊古堡風大學 尋孔劉足跡」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）