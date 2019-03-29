【旅遊知識】獨遊異國識朋友　保障自身安全七法則

能在旅途中認識朋友絕對是一大樂事，可以為一個人的旅程增添不少樂趣和便利。有朋友覺得在旅途中主動認識陌生人很危險，但若因害怕而錯失認識朋友的機會實在可惜。其實只要遵守以下7項安全守則就能很大程度地保障自己。

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1、出發前了解當地文化

每個國家或地區都有各自的風俗和文化，出發前先做功課可以避免碰到地雷。因為不是每個地方都那麼開放，可能會對陌生人或異性之間的接觸較為保守。到那些國家旅遊可能相對較難認識當地人，但還是可以認識旅途中遇到的其他旅人。

到那些國家旅遊可能相對較難認識當地人，但還是可以認識旅途中遇到的其他旅人。（Gettyimages／視覺中國）

2、選擇一個安全的地點

青年旅館或餐廳等公共場合都是比較安全的搭訕地點，盡量不要到人少或完全陌生的地方隨便搭訕陌生人。因為當發生事情的時候你很難去尋求幫助，至少要事先從網上或其他途徑（例如旅館職員）了解要去的地點。有些地區的確實連本地人都覺得不安全的，或是扒手聖地，就應避免在那些地區和陌生人搭訕。

3、提防主動搭訕的人

遇到帥哥美女或是熱心的當地人的搭訕很可能會令你的防備心下降，但往往要提防的正是這類人，特別是異性。因為當你自己主動搭訕時你很清楚自己的目的，但當陌生人主動搭訕時你只能猜測他或她的真正目的，不要輕易答應他們的任何要求或接受他們的提議。

4、留意自己的財物

時刻留意自己的財物，不要過度專注在對話當中。特別是在一些有其他人走動的場境，例如街道、商場這些人多擁擠的地方。因為你在被偷東西前，你永遠不知道和你說話的是不是扒手團體的一員。

特別是在一些有其他人走動的場境，例如街道、商場這些人多擁擠的地方。（Gettyimages／視覺中國）

5、不要提供過多個人資訊

不論是你主動搭訕還是被動的，都不應太早提供過多的個人資訊。例如是否一個人或是住宿的位置。特別要提防那些不斷提問，自己卻甚少甚至沒有透露個人信息的人，他們很可能另有企圖。

6、避免單獨赴約

假如你要跟旅途中新認識的異性朋友相約外出，盡量避免一人赴約。可以的話最好找至少一名同性的朋友（可以是在旅館新認識的朋友，例如青旅的同房）一起同行。如果你沒有可以同行的同性朋友，請你確保將要前往的地點是較安全的公共場所，或是你自己提議的地方。

假如你要跟旅途中新認識的異性朋友相約外出，盡量避免一人赴約。（Gettyimages／視覺中國）

7、準備緊急聯絡和離開的手段

清楚知道當地的報警熱線和入住旅館的聯絡是最基本的，可以的話最好告知旅館職員（住青旅的話也可以告訴同房）你當天的行程和外出時間。了解你將前往的地點，若你在與陌生人接觸的過程中感到異樣或危險，至少知道能夠如何離開。

清楚知道當地的報警熱線和入住旅館的聯絡是最基本的，可以的話最好告知旅館職員（住青旅的話也可以告訴同房）你當天的行程和外出時間。（Gettyimages／視覺中國）

在旅途中認識朋友是很珍貴的體驗，透過分享彼此的故事，能大大的擴闊我們的眼界和令我們反思自己的價值觀，也是我愛上旅行的原因之一。希望大家在了解認識陌生人時的注意事項後也能踏出第一步，在旅途中結交新朋友！想知道如何在旅途中輕鬆地認識陌生人？可以看看《一個人旅行時如何搭訕並認識陌生人？》，簡單幾個步驟就能讓陌生人成為你的新朋友。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「旅途中搭訕和認識陌生人的7項安全守則」​】

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