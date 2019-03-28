【越南河內】可以網上簽證　小心找續越南盾　出發前注意12件事！

河內作為越南首都，是很熱門的東南亞旅遊城市。跟其他東南亞城市相比，河內還是很有特色的，尤其是它的老城區和街頭美食。我總結了過往多次到河內旅行的經驗，跟大家分享一些到河內的行前需知，讓第一次去河內的朋友可以做好準備。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

1、簽證

現時香港人和台灣人到越南旅遊都是要辦簽證的，好消息是最近越南開放了香港電子簽證申請，節省了中介費用和等待落地簽證的時間。電子簽證申請需時三個工作天，三個工作天後可到E-visa search menu查看申請狀態，成功的話需要自行打印簽證。要注意的是申請失敗後無法退還費用。

台灣的朋友要從空路入境越南可透過中介申辦落地簽證， 網上有不少中介可以選擇，vietnamimmigration是我唯一使用過的，暫時未遇到過問題。落地簽證的中介費用為6美金，成功申請的話大概兩天內會收到批准簽證的電郵，按電郵內指示打印和準備相關文件，在入境時遞交簽証申請表和繳付25美金的簽證蓋章費即可。

前往越南旅行需要簽證，香港旅客可以使用電子簽證，直接上網辦理，三天左右搞定。（Gettyimages／視覺中國）

2、天氣

河內的整體氣候跟香港相似，一樣有尚算分明的四季。

河內的春季（3月至5月）氣候溫暖舒適，間中或會下雨；夏季（6月至8月）的溫度和濕度也相當高，是較多雨的季節；秋季（9月至11月）涼爽宜人；冬季（12月至2月）的天氣寒冷乾燥，但相對少雨。

河內擁有四季分明的氣候。（Gettyimages／視覺中國）

3、時差

越南時間比香港和台灣時間慢一個小時，不會有太大時差問題。

4、語言

不要對當地人的英語水平有太大期望。即使當地部分年輕人能以英文交流，也需要時間適應他們的口音。所以建議大家在出發前安裝手機翻譯程式。不過在旅客較多的地區，例如老城區，大多數旅館酒店和餐廳咖啡館都會有能以英語，甚至普通話溝通的職員，也會有英文或中文的菜單，不用太擔心。

河內多數旅館酒店和餐廳咖啡館都有能以英語，甚至普通話溝通的員工。不必過於擔心言語不通。（Gettyimages／視覺中國）

5、貨幣

越南的貨幣面額相當大，很多人都笑言到了越南就成了百萬富翁。也因為幣值大的關係，一些商家和當地人在標價、報價或議價時都會直接省略千位（或以k取代千位），例如一件貨品售價為300,000盾，他可能會說是300或是300k。

越南當地流通12款紙幣和5款硬幣，500盾以下幣值較小的紙幣遊客通常不太會用到，而硬幣一般也很少有當地人願意用和收取，所以如果有當地人給你硬幣作找續，可以要求他換回紙幣。另外，付費時也要看清幣值，不要心急而付多了錢。

10,000越南盾大約等於3元港幣，但與其每次自己計算，不如直接使用手機上的貨幣轉換工具，比較方便準確。我推薦一款自己比較喜歡用的——極簡匯率（iOS及Andriod雙平台下載）。

如果你的提款卡有銀聯標誌，而且需要使用的金額不算太大，建議開通它的海外提款功能。到埗後在ATM直接提取越南盾（機場和市內有不少ATM），一般而言匯率也不錯，手續費也只是港幣 15至30元左右，比兌換美金再換越南盾方便得多。

6、購物消費

河內的消費水平平均較香港便宜，不過部分路邊攤檔或商家餐廳會向外國遊客收取跟本地人不一樣的價錢，即是所謂的「遊客價」。想避免被收取較高費用，可以先留意當地人支付的價錢再付費，或者盡量選擇明碼實價的商店或餐廳進行消費。

越南貨幣面值相當大，一些商家和當地人在標價、報價或議價時都會直接省略千位（或以k取代千位）。（Gettyimages／視覺中國）

7、交通狀況

河內的交通非常繁忙。大量的摩托車在路面上穿插，響不停的喇叭聲，為數不多的交通燈，交通可謂相當混亂。可能會讓初次到訪的你感到眼花撩亂，頭昏腦脹。如果打算外出時乘坐交通工具，建議避開上下班車流量高的時段，因為除了塞車，你還會被迫吸入很多廢氣和沙塵，當然一個口罩可以幫上一點忙。

河內的行人斑馬線不多，很多時候人們都會直接橫過馬路。作為一個外地人，當你看到無數摩托車和汽車在面前駛過，相信也不敢輕舉妄動。但其實要安全地過馬路也沒有想像中難，越南的駕駛者也對行人過馬路很習慣，而且河內的車真的很多，所以車速一般也不會太快。只要行人緩速前進，不要慌不要急，不要突然退後或改變速度，駕駛者有足夠反應時間去減慢速度讓行人通過馬路。

旅客過馬路的時候要不慌不忙，司機通常不會橫衝直撞。（Gettyimages／視覺中國）

8、交通工具

我會形容河內是「摩托車之都」，摩托車的數量遠超其他交通工具，而市內的主要代步工具還有計程車和公車。

如果不想被騙錢坑錢的話，就不要選擇計程車了。不是說所有河內的計程車司機都是騙子（要提防主動搭訕或過於熱情的司機），但不想麻煩的話還是安裝Grab（iOS及Andriod雙平台下載）比較方便，價格公道，明碼實價，可按需要選擇摩托車或一般四人車等車種。

乘坐公車也是另一個選擇，價格也很便宜，不過缺點是較慢，避震差，趕時間或會暈車的朋友不建議選擇。

越南河內被稱為「摩托車之都」，摩托車的數量遠超其他交通工具，交通繁忙。（Gettyimages／視覺中國）

9、飲食

河內的美食和咖啡都非常有名。若你對自己的腸胃不太有信心，還是建議選擇較正式的餐館，不要亂吃街邊的檔攤。還有就是在東南亞的通用規則，避免喝水龍頭的自來水，建議飲用瓶裝水。雖然不環保，但至少較安全。

若你對自己的腸胃不太有信心，還是建議選擇較正式的餐館，不要亂吃街邊的檔攤。（Gettyimages／視覺中國）

10、網絡

河內有3G/4G網絡覆蓋，出發前可以在機場購買上網電話卡或租借Wi-Fi蛋會方便很多。當地大多數咖啡館和餐館都有Wi-Fi連接，當然前提是你得先消費。

在河內，多數酒店或店鋪都有提供Wi-Fi服務。如不放心，可在機場購買上網電話卡或提前租借Wifi蛋。（Gettyimages／視覺中國）

11、電壓

河內的電壓為220V，使用的是兩腳幼圓孔或兩腳扁孔插座，建議帶備旅行萬用插頭或轉換插頭。變壓器可視乎需要攜帶或到當地購買。

12、安全

越南的飛車搶劫相信大家都有所聽聞，但相較胡志明市而言，河內還是比較安全，飛車搶劫近年甚少發生。當然基本的防範意識還是要有的。正所謂財不露白，財物放好，穿着不要太招搖，你還是可以很安全地在河內旅行遊覽。

相對於胡志明市，遊客在河內旅行還是安全得多。（Gettyimages／視覺中國）

本文獲 兼職旅人 Part Time Travel 授權轉載​

作者個人網站：https://partime-travel.com/

作者Facebook：兼職旅人 Part Time Travel

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【越南｜河內】旅遊小貼士：去河內前需要了解的12件事」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）