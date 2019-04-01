【無印良品】4月減價！只限7日會員優惠價買零食、麻質衫、行李箱

無印良品Fans留意！4月3日至9日全港MUJI將會舉行限時7日的「 無印良品週間」，會員可享購物及飲食優惠如全店貨品及MUJI Cafe享有9折！如果閣下不是MUJI會員，只要免費下載 MUJI passport 手機 app做會員，便可額外買限定優惠貨品如麻質衣服、行李箱、床上用品等等，Fans們是時候入貨了！

無印迷喜訊！MUJI Week 無印良品週間

無印良品每年都會在春、秋天舉辦特價週，今年將於4月3日至9日舉行「MUJI week無印良品週間」，一連7日會有多項會員限定購物及飲食優惠，例如指定日子惠顧Cafe&Meal MUJI的5品料理套餐，可免費加配咖啡及茶，讓你在 Cafe 內慢慢歎。另外，推廣期內每日都有限定的優惠貨品，例如是麻質衣服及連身裙、生活用品、床上寢室布具等等，除了有基本的9折優惠外，更可享有額外7折-8折優惠。

凡會員就可以享有這次減價週優惠，如果閣下不是MUJI會員，只要免費下載 MUJI passport 手機 app做會員，而新會員只要首次用app單次購物滿$100或以上，就可獲贈$20購物積分。

按下圖看更多指定日子購物優惠：

在4月3日至4日，惠顧Cafe&Meal MUJI的5品料理套餐，可免費加配咖啡及茶。（圖片來源：MUJI HK)

4月3日限定優惠貨品

「有機棉三重織寢室布藝」貨品，原價$85-$550，會員價可享9折，再額外7折。（圖片來源：MUJI HK）

4 月4日限定優惠貨品

可摺式軟身行李箱，原價$980，減價後$705。（圖片來源：MUJI HK)

4 月6日限定優惠貨品

男裝及女裝麻質恤衫／連身裙，原價$250-$350，會員價9折＋額外7折。（圖片來源：MUJI HK)

4月8日限定優惠貨品

帆布儲物原價$90-$220，會員價9折，額外7折。（圖片來源：MUJI HK)