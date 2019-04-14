【布達佩斯】紅雀特工取景地　最美咖啡館　不可錯過的7款美食

布達佩斯（Budapest）是匈牙利（Hungary）首都，也是該國主要的政治、商業、運輸中心和最大的城市。布達佩斯有「東歐小巴黎」和「多瑙河明珠」的美譽。因為許多重要的名勝都位於多瑙河畔，所以在多瑙河畔的映照之下，布達佩斯就如明珠一般亮麗。而在這華麗的城市中，我誠意向大家推薦一些布達佩斯的美食。

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1、Gelarto Rose

喜歡吃雪糕的朋友，一定要來這家Gelarto Rose。Gelarto Rose是一家色香味俱全的雪糕店，位於在聖伊什特萬聖殿（Szent István Bazilika）附近，其招牌是玫瑰花型的雪糕。

喜歡吃雪糕的朋友，一定要來這家Gelarto Rose。（作者提供）

該店有兩大個雪糕櫃，共有20多款雪糕口味可選擇，每個雪糕可以選2至4種口味，價錢是550福林至750福林（即1.8歐元至2.5歐元）不等。相比起香港，東歐的物價偏低，所以Gelarto Rose的價格並不昂貴，在香港某牌子的雪糕一個口味便要49港元。

這是我搭配的玫瑰花雪糕，內層是海鹽焦糖味，中間是Rum（蘭姆酒）味，最外層是朱古力味。這真是一家色香味俱全的雪糕店。

2、「世界上最美的咖啡館」——New York Café

來到布達佩斯，不得不來這個建於1894年，有着「世界上最美的咖啡館」之稱的New York Café，一起來扮演一下歐洲貴族吧！

號稱「世界上最美的咖啡館」——New York Café（作者提供）

這個比歐洲皇宮還美的咖啡館，當然吸引很多遊客來朝聖。我特別提醒大家，一定要上網預約。我是在香港提前預約，才能避過這嚇人的人龍！（目測有50至60個人在排隊。）

紐約咖啡館（New York Café）位於紐約宮殿酒店中，這間五星級酒店裝潢華麗典雅。我從未見過這麼富麗堂皇的咖啡館，完全不輸歐洲皇宮。這也是電影《紅雀特工》的取景地，電影前段女主角曾身着紅色禮服穿過咖啡館，前往的酒店。

以意大利文藝復興風格融合巴洛克風，打造細膩的浮雕、壁飾、水晶吊燈、富麗堂皇的金色充滿眼前。（作者提供）

紐約咖啡館（New York Cafe）以意大利文藝復興風格融合巴洛克風，打造細膩的浮雕、壁飾、水晶吊燈、富麗堂皇的金色充滿眼前，一走進咖啡館中就讓我們對眼前的華麗讚嘆不已。店內不但裝潢華麗典雅，現場還有樂團演奏古典音樂。這是我最推介必到的咖啡館！難得來到，要好好享受這浪漫時光。

就讓我們慢慢品嚐地早餐！首先，從我最愛的Cappuccino開始，我們點了一個火腿omelet，蛋煎得香脆，味道不錯。另外還點了一份意式三層豐富早餐set。

整個早餐一共34歐元（約300港元），就早餐而言，雖然這個價錢已經貴絕整個布達佩斯，但我個人覺得並不昂貴。因為你是在擁有百年歷史，以及世上最華麗的咖啡館裏用餐嘛！

我們在這裏吃了2小時的早餐，算是划算吧，哈哈！

3、街頭小吃——Lángos

Lángos是匈牙利的一道傳統菜餚，做法是將由麵粉、酵母、鹽水製成的麵包，再油炸，人稱匈牙利Pizza。Retró Lángos Büfé是一家超有名氣的Lángos店，位於地下鐵站Arany János utca的出口處。

這是一家超有名氣的Lángos店，名叫Retró Lángos Büfé，位於地下鐵站Arany János utca的出口處。（作者提供）

我覺得這個Lángos很一般，我不喜歡沒有溶化的芝士，而且餅底是油炸的，有些油膩。味道就似香港的油炸鬼加上未溶化的芝士、蕃茄和火腿。Lángos是平民食品，價格不會很昂貴，一般都是3歐元內，而且份量大。

味道就似香港的油炸鬼加上未溶化的芝士，蕃茄和火腿。（作者提供）

4、傳統菜餚Goulash匈牙利牛肉湯

來到匈牙利，首要必食的是這個Goulash匈牙利牛肉湯，是一種以牛肉和馬鈴薯為主，加甜味匈牙利紅辣椒粉製成的湯，配上麵包。這是匈牙利的傳統食物，幾乎所有餐廳都有提供這個湯。我覺得味道似羅宋湯。

傳統菜餚Goulash匈牙利牛肉湯。（作者提供）

Nika restaurant的Goulash牛肉湯真是味道不錯。如果來匈牙利沒有喝Goulash匈牙利牛肉湯，就不算真正來過匈牙利。

這家NIKA餐廳的Goulash牛肉湯真是味道不錯。（作者提供）

5、傳統甜品食物——Kürtőskalács

另一匈牙利的傳統甜品食物是Kürtőskalács（Chimney Cake煙囪捲），又是必吃之選！真心推介！這家店叫Molnár's kürtőskalács，是當地有名的煙囪捲咖啡館。

這家店叫Molnár's kürtőskalács，是當地有名的煙囪捲咖啡館。（作者提供）

我們選了最受歡迎的肉桂味，最外層佔上了砂糖及肉桂。味道超好吃，口感外脆內軟。表層烤得似薯片般脆，內層是軟麵包的柔軟。最外層鋪滿了砂糖及肉桂粉，我從不喜歡肉桂味，但也被它俘虜了，這成為我在匈牙利最愛美食榜的第一位。煙囪捲有多種味道選擇：肉桂，朱古力，椰子，雲呢拿等等。

味道超好吃，口感是外脆內軟。（作者提供）

這是烤制煙囪捲的過程，外脆內軟的秘密便是「人手＋炭火」。

這是烤制煙囪捲的過程，外脆內軟的秘密便是「人手＋炭火」。（作者提供）

6、Candlelit Dinner Cruise

我十分推介這個由Legenda遊船公司舉辦的Candlelit Dinner Cruise。2個小時的遊船晚餐，每位62歐元，包含上船迎賓香檳一杯，以及4道菜式。遊船晚上7時正準時啟程。當然，最好預先預約啦！因為每晚只舉辦一次，坐位有限。

我十分推介這個由Legenda遊船公司舉辦的Candlelit Dinner Cruise。

船上有現場的歌唱表演，都是唱老情歌，所以更添浪漫氣氛。今天是12月30日，是我跟男朋友認識的2周年紀念日。在多瑙河上邊享用晚餐，邊欣賞布達佩斯的迷人夜景，也是我本人十分推介的節目。由於多瑙河本身沒什麼浪，所以船隻十分穩定，沒有出現暈船浪等不適。一上船，侍應就會馬上送上迎賓香檳一杯。

一上船，侍應就會馬上送上迎賓香檳一杯。（作者提供）

以下是是日Menu（頭盤→餐湯→主菜→甜品）:

+ 4 + 3 + 2

要留意是整個晚餐只包含一杯上船時迎賓的香檳，想加飲品是要現場付款的。由於只有一杯香檳，實在不足夠應付好酒的我們，所以我們額外購買了一枝酒，價錢亦很相宜，整支只是16歐元。

我們額外購買了一枝酒，價錢亦很相宜，整支只是16歐元。（作者提供）

7、中央市場（Nagy Vásárcsarnok）

如果喜歡逛當地市場，那麼你一定要到布達佩斯中央市場（Nagy Vásárcsarnok），這是布達佩斯市最大的市場。共有３層，分別是地下，地面一樓及二樓，非常廣大的。

中央市場建於1837年，不但是匈牙利人的廚房，對觀光客來說更是採購紀念品的好地點。同時也是可以殺你半天時間的「食好西」聖地。

布達佩斯中央市場（Nagy Vásárcsarnok），這是布達佩斯市最大的市場。（作者提供）

這棟建築分為三層，一樓主要販售食材，也有賣點心、加工食品和酒；二樓有些餐廳、熟食，以及各式各樣的織品和紀念品；地下室除了店舖外還有一家超市。

這棟建築分為三層，一樓主要販售食材，也有賣點心、加工食品和酒；二樓有些餐廳、熟食，以及各式各樣的織品和紀念品；地下室除了店舖外還有一家超市。（作者提供）

二樓就可以看到有內用座位的餐廳，還有一整排的熟食店，匈牙利料理、歐美速食任君選擇，每個攤位門口都有些座位可以用餐，但位子數量不多，建議避開用餐人多的時段。

二樓就可以看到有內用座位的餐廳，還有一整排的熟食店，匈牙利料理、歐美速食任君選擇。（作者提供）

以上7項都是我在2018年12月吃過的美食推薦，希望大家可以做一個參考。

內容提供：Venuschiu

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「匈牙利布達佩斯Budapest之美食推薦！」​】

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