【日本櫻花】網民分享夢幻雪櫻美景　關東多區罕見落雪！

正當身在香港的朋友都在抱怨才到4月已經熱到像夏天一樣的時候，日本的氣溫竟然急跌至冬天的低溫，關東部分地區更下起大雪！不過這場突如其來的白雪，加上滿開的櫻花，為日本帶來超夢幻的雪櫻美景，更吸引了很多民眾拍攝留念，看到這難得的絕景，真想馬上飛到日本啊！

白雪加上滿開的櫻花，兩大絕景互相輝映，超夢幻！（圖片來源：Salt_Island@twitter）

關東現罕見雪櫻絕景

今年日本的天氣十分反常，踏入4月回春的季節，關東地區的平均氣溫應為11°C至19°C，但最近東京氣溫卻跌至7°C，長野縣更錄得 0.5°C的低溫，關東部分地區更下起大雪！落雪配上滿開的櫻花，形成罕見的雪櫻奇景，非常浪漫。

星空下的雪櫻更是難得一見的奇景。（圖片來源：karakky0918@twitter）

網民分享雪櫻美景

不過當地的民眾見到下大雪卻非常興奮，因為難得在櫻花滿開的期間下雪，綻放的櫻花頓時蒙上一層「雪妝」，形成超夢幻的雪櫻，大家都紛紛拍攝「櫻吹雪」的絕景，日本Twitter更被大量超靚的「雪櫻」圖洗版！雖然不能馬上到日本，但透過網友分享的照片，都可以感受到雪櫻的魅力，一起來看看吧！

▼按圖查看更多雪櫻靚相▼

（圖片來源：canon66668888@twitter）

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