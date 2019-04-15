【台中觀光】巨型摩天輪、七彩貨櫃　三井Outlet上機前值得一去！

又從台灣回來了，這次去了在去年底才開幕的Mitsui Outlet Park 台中港。

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又從台灣回來了，這次去了在去年底才開幕的Mitsui Outlet Park 台中港。（資料圖片）

與台中機場相距大概35分鐘車程。（有公車可去）我們是開車去的，那裏有超大型免費停車場。不過，當天是台灣連假，車位很難找。但我們靠運氣找了15分鐘就有車位了，覺得十分幸運！

先不說購物，這邊其中一個賣點是這個偽貨櫃場，大家都必定會在這裏拍照留念。

另外海邊有一座巨型摩天輪，或許是因為香港也有的關係吧？！所以對於這個我比較不感興趣，也沒打算要坐。可是巨型摩天輪配上藍天拍照很好看！而摩天輪下有一些小食攤，我就買了章魚丸吃。

當天氣溫是30度，由於台中港風很大，我沒有覺得很熱但卻曬黑了⋯⋯

這是Outlet外圍的空地，走遠一點有假草地，亦有很多小孩在「放電」呢！

這裏也有小孩的室內遊樂場，有簡單的VR設備。但旁邊的假雪場還沒開放，我覺得這裏很適合親子同遊。

這裏也有小孩的室內遊樂場，有簡單的VR設備。（作者提供）

由於是日本公司的子企業，所以整個Outlet的設計跟日本有8成相似，也有大量日本餐廳。我覺得購物的部分沒有很多，吃的比較多。

這裏還有香港也有的IT，而購物的話比較值得逛的是各大運動品牌，其他對於我來說都沒有太大的吸引力。這邊也有誠品，另外有一間藥妝店也是比較值得逛。最後我們只買了一頂帽子跟兩包茶葉。

三井Outlet有室內的部分，值得稱讚的是那個大型洗手間！我去的那天算是人潮洶湧，但也不用排隊去洗手間，休息的位置也十分足夠。

另外我們去了一間日本的輕食店叫Ivorish，被某人所逼點了咸點，覺得很一般，甜點應該比較好吃。

另外我們去了一間日本的輕食店叫Ivorish。（作者提供）

離開的時候剛好是黃昏，之後我就去機場返港了。

離開的時候剛好是黃昏，之後我就去機場返港了。（作者提供）

小總結：

1. 自駕遊去會比較方便

2. 可作為上機前的景點

3. 適合帶小孩去

4. 想要購物的話，亦不要抱太大期望

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「台中三井Outlet值得去嗎？」​】

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