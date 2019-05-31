【石垣黑島】300人隱世小島絕妙海景　環島單車半日遊

沖繩縣本來是由離島組成的，而沖繩當中的石垣島附近也有無數個各有特色的小小島 （如果石垣是小島的話，就暫且稱石垣附近更小的島嶼為小小島吧）。來石垣的遊客很多都會順道去逛逛石垣附近的小島，來個跳島一日遊。最多人去的應該是有水牛車和星砂的竹富島，以及有山貓的西表島。我們這次卻往人群的反方向走，選擇較少人去、船的航班也較少的黑島！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

由石垣到黑島，只需要25至30分鐘的航程（比中環往長洲還要快！），所以來到石垣，不能不去黑島。至於選黑島的原因，主要是因為看到旅遊小冊子的介紹，知道這裏的島民只有300人，覺得整個島就只有300人住實在太有趣，便決定來個單車環島遊。

出發了！由於往黑島的航班每天只有五班，我們選擇了坐下午1時的船，不然就要等到3時20分。回石垣的尾班船是5時35分開出的，如果錯過了1時這班船的話，基本上就去不成黑島了。所以要去離島遊的話，記得留意船期啊！

這天天氣特好，跟昨日下毛毛雨、陰沉的天氣完全不一樣！前往碼頭的路上看見藍得發亮的天空。

這天石垣島的天氣明朗，風景怡人，十分適合外出郊遊。（作者提供）

到達後，大頭去碼頭附近的停車場找泊車位，我則到售票處買船票，用拙劣的日文買了兩張黑島的來回票。買好票後，還可以在碼頭閒逛一下，買杯雪糕或者一些離島的土產。

黑島是石垣島一個相對沒有那麼熱門的地方，但環境恬靜的黑島最適合香港人來放空一下。（作者提供）

我們的船在6號碼頭。這班船的乘客包括我們倆也只有五人，所以說黑島真的是比較冷門的選擇。

這天天氣真的好得沒話說。由石垣出發到黑島可見，海面是藍中帶綠，天空都是萬里無雲的。一邊看海，一邊吹着暖暖的海風，30分鐘的船程比想像中快過。

30分鐘的船程不知不覺間已經過去，眼睛忙着把美麗的景色全部收進眼底。（作者提供）

到了黑島還沒下船時，映入眼簾的的就是那片寶石綠色的海，真的是美極了。

下船後第一件事就是到碼頭附近的cafe租單車。不要忘記帶走一張黑島地圖，好讓騎車的時候用來找路。租單車的話可以先到cafe付款，然後到外面的一排單車中自己選一台騎走，回來的時候把單車放回原位，然後告訴cafe老闆就行！

黑島不大，騎單車半天的話就足夠環島，或者到島上大部分的景點了。

我們的目標是環遊黑島一圈，主要想去的景點有黑島郵局，在黑島寄明信片會蓋上黑島的印章呢。另外我們還想去黑島燈塔和伊古棧橋。我們第一個的單車停車站就是伊古棧橋。一下車，看到那棧橋，我倆即時感嘆：「哇！唔係咁靚吓嘛！」這橋和這片大海實在是完美的景色，絕對是放Instagram的好材料啊。

伊古棧橋和美麗的大海簡直是絕配，傾聽着海浪的聲音，給人一種洗滌心靈的感覺。（作者提供）

+ 6 + 5 + 4

離開了伊古棧橋後，經過了無數個牧場，去了黑島郵政寄了一大堆明信片後，找到了片看到大海的石地。

+ 3 + 2

然後又走了一段路，終於找到了黑島燈塔。原來到燈塔需要棄車穿過草叢走約3分鐘的路才到。穿過草叢後就是一片開闊，還有一眼就看到的黑島燈塔。

離開燈塔後我們經過了海灘，不過因為時間關係，並沒有去沙灘，買了飲料就往碼頭方向騎回去了。

+ 3 + 2

到碼頭放下單車，船還沒到，便在cafe裏喝杯飲料悠閒一下。

回程的時候差不多快日落了，所以回程看到的又是另一個模樣的大海，看到更寧靜的她。再見了黑島！有機會我們還會再來的！

回程的時候快日落了。（作者提供）

內容提供：tuetbo

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「[沖繩石垣] 牛多過居民 只有三百島民的黑島 單車環島半日遊」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）